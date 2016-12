Orbán Viktor: 2017 a lázadás éve lesz

Belföld

Orbán Viktor meglátogatta a 888.hu munkatársait, ahol egy kedélyes beszélgetés kereteiben faggatták a miniszterelnököt a lap újságírói.

Szó esett a Fidesz megalakulásáról, Orbán Viktor kezdeti terveiről, egyetemi éveiről, de még a Trumppal történt telefonbeszélgetésről is hosszasan értekezett a miniszterelnök. Ebből kifolyólag szóba került az Egyesült Államok és Magyarország jövőbeni kapcsolata is, de még Angela Merkelről is megosztotta véleményét országunk első embere.

“Én harminc éve nyomom az ipart, sokféle politikai karaktert láthattam. Trump és csapata nem úgy néznek ki, mintha be akarnának iratkozni bármilyen tanfolyamra. Self-made figurák jönnek, akik önmagukban is sikeresek, akik nem úgy kezdik a mondataikat, hogy „én is ismerem a nemtudomén kicsodát”, hanem azt mondják: „én azt csináltam, hogy”.

Természetesen szó esett Angela Merkel politikájáról is. “Nehéz megmondani, hogy egy német mikor viccel, és mikor gondolja komolyan. Egy biztos: Merkel nem a humorra építi a pályafutását. Ő igazi erőpolitikus. Ügyesen és tudatosan használja az erőt” – árulta el véleményét a politikusról a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint tíz év múlva erősebbek és gazdagabbak is leszünk. A kormányfő úgy gondolja, 2017 a lázadás éve lesz. Arra még nem tudja a választ, hogy ezt a lázadást aztán leverik-e vagy sem.

