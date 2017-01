84 éves férfi támogatta a zuglói gázolót

Belföld

Virág Márton ,

Újabb fordulat a zuglói gázoló ügyében! A Lokál megtalálta a 25 éves T. Klára Petra 84 éves pártfogóját: József Amerikából települt haza, és már évek óta támogatja a gázolót. A kétmilliós óvadékot is ő fizette ki, és azt a pár napot is az ő lakásában töltötte, amikor kiengedték házi őrizetbe a fiatal nőt.

T. Klára Petra ideje egy részét József zuglói lakásában töltötte. A fiatal lány takarított, főzött a tengerentúlról hazatelepülő nyugdíjas könyvelőre, cserébe az idős férfi támogatta őt anyagilag, még a méregdrága, milliós tandíjú Nemzetközi Üzleti Főiskolára is beíratta, amit a lány végül nem végzett el.

– Azon a tragikus novemberi napon Klárika elkérte a kocsimat, fodrászhoz ment – kezdte a Lokálnak a könyvelő. Mint ismert, tavaly november 7-én a gyanú szerint T. Klára Petra a Füredi úton, bedrogozva halálra gázolt egy idős férfit. Sajtóhírek szerint a nő ezután egy szépségszalonba ment, itt is fogták el a rendőrök. József szerint ez nem teljesen igaz: Klára a fodrásztól az ő lakására sietett. – Amikor visszajött, átöleltem, elmondtam, hogy nagy baj van, rendőrök keresik, mert halálos balesetet okozott. Elmesélte, hogy amikor kijött a Nagy Lajos király úti fodrásztól, sok egyenruhás vizsgálta az autót, megrémült, felült a villamosra, és hozzám sietett – folytatta.

József ezután hívta a rendőröket, akik a lakásán vették őrizetbe. Szintén ide tért vissza decemberben, amikor néhány napra házi őrizetbe került, miután József letette érte a kétmilliós óvadékot. – Klárika akkor rendőri kíséret nélkül jött ide, nálam lakott. Csodálkoztunk, hogy négy napig felénk se néztek a rendőrök, amikor váratlanul becsöngetett öt egyenruhás. Zavartan szabadkoztak, miközben Klárikára nyomkövető lábperecet raktak (addig nem volt rajta – a szerk.), majd ketten leültek az ajtónk elé őrködni. Másnap reggel becsengettek, bilincset raktak a zokogó Klárikára, mert a bíróság újra elrendelte előzetes letartóztatását – állítja, a férfi, aki látogatja is pártfogoltját a börtönben. Azt is elárulta: T. Klára Petrának több balesete is volt, mielőtt József autójával halálra gázolt valakit. – Vettem neki egy piros Audi TT-t, nem árulta el, hogy összetörte, utólag tudtam meg. Aztán egy Fordot is lezúzott, most pedig az én Audi A3-as kocsimat tette tönkre.