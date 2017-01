Fényképezés közben törte lábát Tarlós

Belföld

Hecker Flórián ,

A főpolgármester szerint provokatív a közterület-fenntartó szakszervezetének 15 százalékos bérkövetelése, és ha továbbra is ragaszkodnak hozzá, a maga részéről jöhet a sztrájk. A Lokálnak adott interjújában Tarlós István úgy fogalmazott, hogy a M3-as felújítása körül vacakolás megy, de azt is kikéri magának, hogy az ellenzéki pártok hecckampányt folytatnak metróügyben. Lázár Jánostól nem fél, a fejlesztési miniszterre neheztel, a BKV vezérének pedig jutalmat ad. Kevesebb gáncsoskodást szeretne maga körül, mert jelenleg nincs túl sok kedve újabb ciklust vállalni.

– Szerettem volna kéz- és lábtörést kívánni önnek az új évre, de látom, hogy már túl van rajta.

– A barátaim talán örömmel hallják, a DK és az MSZP valószínűleg már kevésbé, hogy rekordgyorsasággal épülök fel a bokatörésemből. A regenerálódás tempója az orvosoknak is feltűnt, és tényleg jól érzem magam, az otthoni karácsonyfát is én díszítettem.

– Hogy sikerült összehozni a balesetet? Rossz nyelvek szerint ahogy a 2-es metrónál, ezúttal is a csúszós falevél volt a ludas.

– Egyszerűen félreléptem, mindenkivel megesik, Demszkyvel például állítólag elég gyakran. Az én esetemben a kifejezés eredeti jelentése áll meg, egy suta mozdulat következtében magam alá fordult a bokám. Beavatom a kulisszatitkokba: Székelyudvarhellyel írtunk alá testvéregyezményt, és ha már ott jártam, felkerestem Székelyzsombor települést is, ahol Nyírő József született. A faluban egy kisebb magaslaton ma is áll az erdélyi magyar író fejszobra, azt próbáltam meg lefényképezni. Ezzel nem is lett volna baj, csakhogy lefelé jövet megcsúsztam a nedves füvön, én pedig ahelyett, hogy a földet érésre figyeltem volna, a telefonomat próbáltam meg nem összetörni. Ebből aztán az lett, hogy mind a 95 kilómmal a bal bokámra nehezedtem, az meg megadta magát.

– Szóval tényleg a síkos talaj szúrt ki önnel. Ez magyarázza az M2-es koccanásos balesetét is?

– A rendőrségi és a közlekedéshatósági szakvéleményeket én azért megvárnám, néhány hét múlva elkészülnek, akkor tudunk érdemben reagálni. Megint az történt, hogy mindenféle szakértőnek kikiáltott ember előre megmondta a tutit, röpködtek a teóriák, hogy a befújt falevelek meg a hibás fékrendszer az oka mindennek. Aztán szépen ki fog derülni, hogy az összes vázolt forgatókönyv nagy része hülyeség. Lassan tényleg ott tartunk, hogy ha az általunk egyébként nem erőltetett, de mégiscsak befejezett 4-es metróban valaki rágyújt egy cigarettára, akkor a kivételes képességű Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony az összes tévéstábot összetrombitálja, hogy lám, füstöl a metró. Vegyük észre, hogy néhányan egy erőszakos és kifejezetten rosszindulatú kommunikációs stratégiát építenek a metróügyekre.

– Meglehet, csak közben mintha tényleg lenne metróügy a fővárosban. A kék metrót nyáron elkezdik végre felújítani?

– Na, ezt azért tegyük tisztába. Először is a szerelvények felújítása folyamatos, ahogy a pálya állapotának javítása is. Mindenki jót szörnyülködött az ügyesen megszellőztetett 2014-es jelentés kapcsán, arról persze nem szólt a fáma, hogy az eltelt két évben hány szakaszon cseréltük ki a síneket. Tehát nem igaz, hogy az M3-as a sorsára lenne hagyva. Az viszont valós gond, hogy a vonal teljes modernizálása körül vacakolás megy. Én továbbra se mernék mérget venni a júniusi kezdésre, bár erősen remélem. Úgy érzékelem, hogy egyesek nagyon nem akarják ezt. Azt kérném az érintettektől, hogy legyenek szívesek magasabb sebességre kapcsolni, mert ha ez a probléma tovább húzódik, annak nem feltétlenül lesz szavazatnövelő hatása 2018-ban.

– De akkor miért nem csapnak végre a lovak közé?

– Nem szeretném ezt nagyon boncolgatni, maradjunk annyiban, hogy a kormányban, illetve a kormány körül van egy-két személy, akinek át kellene gondolnia, hogy mekkora súlya van ennek a kérdésnek és hogy a kiváltott politikai hullámok meddig terjedhetnek. Mert jelenleg ott tartunk, hogy olyanok tematizálják a közbeszédet és verik félre a harangokat, akiknek amúgy nem kevés szerepük van abban, hogy a metró úgy néz ki, ahogy. Ez egy vicc, nem kellene hagyni. Az meg egy másik tény, hogy a kormánytól a metró fejlesztésére kapott 140 milliárd forintnál eddig 34 milliárd forinttal drágább ajánlatok érkeztek be a kivitelezésre, amelyeket egyszerűen nem lehetett elfogadni, hiszen nincs fedezete. Voltak bizonyos árfelhajtó hatások, ezeket kiiktattuk, így remélem, hogy február elejéig most már konszolidáltabb pályázatok is befutnak, és a nyáron az alagutakban is megkezdődhet a munka.

– Kormánytagokat említ, Lázár Jánossal korábban többször összeakaszkodtak, újabban viszont mintha Seszták Miklós fejlesztési miniszter lenne a bögyében.

– Felhívom arra az összefüggésre a figyelmét, hogy a politika valahol színpad is. Lázár miniszterről érdemes tudni, hogy a miniszterelnökön, Kövér László házelnökön, illetve Pintér Sándor belügyminiszteren kívül nem nagyon mer vele más csörtézni. Én kivételt képezek. Nem vagyok Fidesz-tag, a budapestiek közvetlenül választottak meg, vagyis nagyobb a legitimitásom, mint a kancelláriaminiszternek, nem függök tőle. Vannak dolgok, amelyeket nem viselek el, de ezzel együtt sem akarok igazságtalan lenni Lázár Jánossal. A kormányon belül nem ő az első számú gazdája az M3-as projekt kormányra tartozó részének, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Így én az itteni tárcavezetőnek tudom felróni az ezzel kapcsolatos mulasztásokat. Nem mondom, hogy Lázár látványosan erősítené a metró ügyét, de nem őt érzem az első számú felelősnek az időhúzásban. Hogy valójában ki a fő hátráltató, arról van elképzelésem, de nem tudom bizonyítani. Mindenesetre bízom benne, hogy a miniszterelnök még idejében odacsap.

– Őszintén, ön nyugodt szívvel tudja ajánlani a jelenlegi 3-as metrót a budapestieknek?

– Nézze, én is szakvéleményekből dolgozom, de nem én írom ezeket a tanulmányokat. Azt viszont tudom, hogy lelkiismeretes szakértőkről van szó, élükön a BKV vezérigazgatójával, akik nem gonosz emberek, ráadásul azt sem gondolnám, hogy az állásukkal vagy a szabadságukkal játszanának. A tőlük kapott információk alapján állítom, hogy egyelőre nyugodtan fel lehet ülni a metróra. Én is utazom vele, a vonal utasbiztos, ugyanakkor az üzembiztonság nem kielégítő. Az utasbiztonság most jobb, mint két-három éve volt, köszönhetően a síncseréknek.

– Furán hangzik, hogy valami bár nem éppen üzembiztos, az utasokat ez mégsem érinti.

– Valószínűleg csak a szociológusok és a politológusok vélik úgy, hogy a kettő között van közvetlen összefüggés, aki kicsit is járatos mérnöki területen, az pontosan tudja, hogy ilyen szabály nem létezik. Két külön fogalomról beszélünk, előbbi azt jelöli, hogy az utazóközönséget veszélyezteti-e bármi a metróhasználat során, utóbbi pedig azt, hogy műszakilag képes-e a vonal folyamatosan lebonyolítani a forgalmat. A kettő összemosása szakszerűtlen. Engem inkább az idegesít, hogy a felújítás hosszú időt vesz igénybe, 2020-ig is eltarthat, a negyvenéves műtárgyban pedig bármikor bekövetkezhet valami, ami már valóban veszélyeztetné az utasok biztonságát és le kell állítani a közlekedést. Roppant kellemetlen volna, ha ez előbb bekövetkezne, mint ahogy belevágnánk a kivitelezésbe. És akkor megint lehetne heccelő, Szabó család szintű sztorikat kreálni. Kaptam egyébként egy felmérést a BKV vezérigazgatójától, amely szerint a budapesti metróhálózat egészében nagyon jó megbízhatósági és menetrendi adatokkal rendelkezik. Vagyis Gy. Németh (Matricás) Erzsébet riogatása politikai indíttatású.

– Azt tudja már, hogyan oldják majd meg a metró kiesését?

– Az M3-as felújítása három szakaszban történik majd meg, egy-egy szakasz pótlására 60-70 buszt kell forgalomba állítanunk. Ezt a BKV már most is meg tudná oldani, ehhez nem kellenek új járművek. Egy csuklós busz kevesebb mint egyvagonnyi embert képes befogadni, egy metrószerelvény pedig hat kocsiból áll. Ez annyit tesz, hogy összesen hét csuklós busz vált ki egy metrószerelvényt. Ez is az oka annak, hogy a teljes 17 kilométeres szakaszon egyidejűleg lehetetlen a buszos kiváltás.

– Áteveznék más vizekre, mi a helyzet a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-vel? Furcsa hírek jönnek onnan, először mutyigyanú, aztán sztrájkveszély.

– Előbbiben feljelentés is történt, meglehetősen furcsa körülmények között, de a lényeg, hogy a rendőrség hamarosan végez a vizsgálódással. Kicsit erőltetettnek érzem az ügyet, mintha az FKF-vezérrel szemben bizonyos körök részéről támasztott, nem feltétlenül szakmai elvárások húzódnának meg a háttérben. Mindenesetre a hatóságok álláspontját mindenkinek, nekem is el kell fogadnom. Ha valóban történt valami disznóság, azt fel kell tárni. A sztrájk lehetőségének bedobása végképp érdekes dolog. Éppen akkor, amikor elveszik a hulladékdíjak beszedésének jogát, vagyis komoly bevételtől esik el a cég, a szakszervezet bejelent egy 15 százalékos, kezelhetetlen bérkövetelést. Maradjunk annyiban, hogy mindenkinek jobb, ha nem osztom meg, mit tartok erről. Azt javasoltam, hogy egy év végi 150 ezer forintos jutalmat az FKF fizessen ki a munkavállalóinak. Nem utasítást adtam, de megkérdeztek, és én elmondtam a véleményemet. Nem leértékelve azt a munkát, amelyet a cég alkalmazottai végeznek, de ha továbbra is ragaszkodnak a 15 százalékos emeléshez, akkor felőlem sztrájk is lehet, én nem fogok megfutamodni. Meg fogom védeni a cégvezetést, ha ezt a provokatív igényt nem teljesíti.

– Ha már jutalom, a BKV-vezér kap bónuszt?

– Megérdemli, szóval igen. Néhány éve a vállalat egy mélyponton stagnáló szervezet volt, 2010-ben 70 milliárd fölötti adóssággal. Az állam tavaly átvállalta a cég tartozásait, ez nagy segítség volt, de az, hogy ma a BKV egy stabil társaság, a mostani vezetés nem kevés munkájának is betudható. Képmutató magatartásnak tartom, hogy bárkinek szabad jutalmat adni, csak éppen a komoly felelősség alatt dolgozó vezetőknek nem. Itt jegyzem meg, hogy éppen az előző évig fennálló adósságtömeg volt az egyik gátja annak, hogy az M3-as fejlesztése elindulhasson, hiszen több tíz milliárdos mínuszokra semmiféle szerződést nem lehetett kötni. Ezért is álságos, amikor az ellenzék „hatévezik”, mondván, hogy 2010 óta nem jutottunk egyről a kettőre a kék metró kérdésében. Minimum hat különböző jelzővel tudnám illetni ezt a viselkedést.

– Túl vagyunk 2016-on, nem volt egyszerű év, de 2017 sem ígérkezik könnyebbnek. Hogyan vág neki az évnek?

– Nem volt könnyű éve se Magyarországnak, se a fővárosnak, egy viszont változatlan maradt: Budapestet továbbra is a kormány szövetségesének tekintem. Nem szeretem rangsorolni a feladatokat, az idei programból mégis kiemelem a 3-as metró és az árvízvédelem projektjét. Ezek parancsoló szükségességű tervek, amelyek tömegeket érintenek. Ezt csak azért mondom, mert azt tapasztalom, hogy azok a pártok, amelyek két százalékról háromra, vagy hétről nyolcszázalékos népszerűségre törnek, rendre demagóg kommunikációs stratégiákkal rukkolnak elő, amelyben nem a tények számítanak, pusztán a vélemények. Ilyen például a fakivágások ügye. A főváros ugyanúgy igyekszik megóvni a környezetet, csakhogy olykor kénytelenek vagyunk feltenni azt a kérdést is, hogy mi a fontosabb: a fa vagy az ember? Ki-ki válaszolja meg maga. Én arányosabb közbeszédet és kevesebb heccelést, gyűlölködést, gáncsoskodást kívánok 2017-re. Szeretném folytatni azt a szemléletű városvezetést, amely kivette a részét abból, hogy Budapest évről évre feljebb kerül az élhető városok nemzetközi listáján.

– Vállalna egy harmadik ciklust 2019-ben, vagy pont elég volt kettő?

– Évekre előre kijelenteni bármit is, valljuk be, nem túl komoly dolog. Az biztos, hogy bizonyos feltételeknek a saját közösségemben is sokat kell változniuk ahhoz, hogy egyáltalán gondolkodjak ezen. Még nem jött el a döntés ideje, de ma nem nagyon tudnék igent mondani 2019-re.