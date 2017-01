Portik foghatja Juhász Péter kezét

Belföld

Lokál ,

Az Együtt alelnöke mögött több pénzember is állhat, ezek közül az egyik Portik Tamás lehet. A Lokálnak nyilatkozó informátor szerint Juhász Péter azzal hencegett, hogy akár 30 milliót is le tud gombolni a 13 évre ítélt maffiafőnökről.

Portik Tamás egy közvetítőjén keresztül juthat pénzhez Juhász Péter – ezt állította a Lokálnak B. T. A 90-es években a fővárosi éjszakában jól ismert férfi a teljes nevét nem, csak a monogramját vállalta, lapunkat pedig azzal kereste meg, hogy tudomása szerint az Együtt alelnökét Bécsből finanszírozhatják. – Tudni kell, hogy a rendszerváltás után a magyar maffia – így Portikék is – az osztrákokhoz mentette ki a vagyonát. Százmilliókról van szó, dollárban – mondta el forrásunk.

Az Együtt alelnökének ezért néhány tízmillió forint eltapsolása, vagy legalábbis annak beígérése sem okoz különösebb gondot, legalábbis B. T. szerint. Tavaly februárban történt, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) épületében – máig tisztázatlan körülmények között – 20 kisportolt férfi jelent meg, akik egy szocialista politikussal és egy magánszeméllyel egyidejűleg népszavazási kérdést akartak benyújtani ugyanabban a témában. Az ügy komoly vihart kavart, Juhász Péter is ráugrott, aki a Fideszre akarta rátolni a sztorit. B. T. történetesen ismerte az NVI-nél akciózó csoport egyik tagját, akinek egy közvetítője le is ült Juhásszal egyeztetni. – Péter 100 ezer eurót, vagyis 30 millió forintnál is többet kínált a fiúknak, ha kamerába mondják, hogy az akciót a kormánypárton belülről szervezték – nyilatkozta lapunknak B. T., aki szintén részt vett ezen a találkozón.

Csakhogy Juhász végül meggondolta magát, először ígérgetett, majd elérhetetlenné vált. – Rászóltam, hogy nem a 6-os villamos zsebtolvajait hülyíti, és jobban tenné, ha átgondolná, kit akar átverni. Ekkor közölte, hogy nem fél, mert mögötte Portik Tamás áll – emlékezett vissza B. T. Azt is hozzátette, hogy nem ez volt az első eset, hogy az Együtt alelnöke Portikkal takarózott: már 2015 decemberében kikotyogta, hogy egy Erika névre hallgató nő közvetít közötte és a 13 éves börtönbüntetését töltő egykori olajbáró között. – Ugyanez a név jött elő akkor is, amikor arról volt szó, hogy Juhász Bécsből és máshonnan külföldről hogyan tud pénzt szerezni – hívta fel a figyelmet informátorunk.

B. T. korábban heti rendszerességgel egyeztetett Juhász Péterrel, ma viszont nincs kapcsolatuk. Azt mondta, hogy az Együtt politikusa tudatosan „építette le” őt. – Büntetett előéletű vagyok, amit bizonyos értelemben szégyellek, de nem tudom megtagadni a múltamat. Amikor Péter talpa alatt forró lett a talaj, arra hivatkozva, hogy kompromittáló vagyok a számára, többé nem állt szóba velem – mondta a férfi a Lokálnak.