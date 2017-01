Újraindíttatta a zaklatója utáni nyomozást Klapka György

Extra

Pósa Lilla ,

Klapka György állítja: a Lokálnak köszönheti, hogy végre megszűntek a sorozatos éjszakai telefonok, zaklató hívások. Kicsit több mint fél éven keresztül ugyanis alig tudott aludni, mert majdnem minden éjszaka furcsa hívásokat kapott a kutyái miatt.



Klapka György mindig is a béketűréséről volt híres, de tavaly nyáron betelt nála a pohár. A Lokálnak akkor elmesélte, hogy kutyái csaholása miatt valaki hét-három naponta felhívja éjszakánként, ami miatt már alig tudott pihenni.

– A zaklatások annak ellenére sem szűntek meg, hogy a rendőrség nyomozást indított. Később pedig le is zárták az ügyet, mert nem találtak semmit a híváslistákon. A cikk megjelenése után bementem, az asztalra csaptam és azt mondtam, hogy muszáj volt a médiához fordulnom, miután ők lezárták a nyomozást. Nagyon kedvesek és illedelmesek voltak. Úgy döntöttek, újra megpróbálják előkeríteni a zaklatót, hiszen továbbra sem állt le – kezdte Klapka György, akihez néhány héttel később személyesen ment ki néhány rendőrtiszt, akik biztosították róla, hogy már le is fülelték a tettest. – Kiderült, hogy egy férfi hívogatott, akinek nem is a környéken van a bejegyzett lakcíme. A rendőrség azt mondta, hogy titkosított számról hívott, először ezért nem találtak semmit. Azt ugyan nem is sejtem, honnan tudhatta, hogy a kutyáim mikor ugatnak éjszaka, de egy idő után már mindegy volt neki, hogy csaholnak vagy sem, csak hívogatott. Volt, hogy csak sóhajtozott, volt, hogy bele sem szólt, néha recsegett a vonal, de olyan is előfordult, hogy káromkodások közepette szidta a kutyáimat. Persze a bemutatkozást mindig elmulasztotta – panaszkodott az Aranyember.

– Most már ismét nyugodtak az éjszakáink. Úgy tudom, hogy a férfi több tízezer forint pénzbüntetést kapott, de nem is volt cél, hogy ennél nagyobb fenyítés legyen a dologból. Egyszerűen csak örülünk a feleségemmel, hogy végre vége van a folyamatos éjszakai idegeskedésnek. Az ember akkor kap éjszaka telefont, ha valami baj történt a családban, abból pedig az utóbbi időben bőven kijutott – utalt Klapka György legutóbbi veszteségére, hiszen december elején tragikus hirtelenséggel hunyt el exapósa, Mary Zsuzsi édesapja. – Nyáron annyira idegesített ez az egész telefonos ügy, hogy előfordult, napokig nem tudtam rendesen aludni, kipihenni magam, pedig az én koromban ez már elengedhetetlen. De ma már ismét nyugodtan alszom – tette hozzá Klapka György, aki az év első hetét egy távoli országban tölti. – Minden évben elutazunk. Idén karácsonykor együtt volt a család. Meglátogattak a gyerekek Németországból, és végre az unokáimmal is tölthettem egy kis időt. Az év elején pedig a munkatársakkal elutazunk melegebb égtájra, a Kanári-szigetekre, és kipihenjük az előző év fáradalmait.