Viharos szél hozza a havazást

Belföld

MTI ,

Kezdetben változó felhőzetre számíthatunk, néhol futó hózápor előfordulhat. Éjszaka észak felől megnövekszik a felhőzet, reggelre a déli tájakon is beborul az ég, és az ország északi felén már kisebb havazás is valószínű, az Észak-Dunántúlon havas eső, ónos eső is lehet. Szerdán napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, estétől az északi megyékben szakadozik, csökken a felhőzet. Több helyen várható havazás, a Dunántúl délnyugati, nyugati felén havas eső, eső, délelőttig ónos eső is előfordulhat. Kedden helyenként erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Éjszakától délnyugatira fordul a légáramlás, és az északi, északkeleti vidékeken szerdán napközben sokfelé erős, helyenként viharos széllökésekre kell számítani, ezért arrafelé hófúvás is kialakulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, -5 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -1, +4 fok között várható.