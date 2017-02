Balázs Klári: Teljesen legatyásodunk!

Extra

Lakatos Brigitta ,

Csak márciustól vállal fellépéseket a Korda házaspár. Úgy érzik, túlhajszolták magukat, ráadásul sok időt emészt fel a Villa Korda hotel felújítása is. Klárika azt mondta a Lokálnak, hogy valójában nem annyira gazdagok, mint sokan hiszik, és a munkálatokra a gatyájuk is rámegy majd. Ráadásul elegük van a zaklatókból is, akik milliókat kérnek tőlük.

– Januárban és februárban egyáltalán nem vállaltunk fellépéseket, pihenni akarunk, mert úgy éreztük, hogy elég volt – kezdte a Lokálnak Balázs Klári.

– Az elmúlt év nagyon kemény volt, és nagyon elfáradtunk. Ráadásul megváltunk a velencei házunktól, mert már sok volt az ingázás. Most pedig minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megfelelően felújítsuk a Villa Korda hotelünket. Rengeteg munka és az egész életünkben megkeresett pénzünk rá fog menni, legatyásodunk. Összegről nem szeretnék beszélni, de nagyon remélem, hogy idővel megtérül ez a befektetés. Nyílászárócsere mellett kazáncsere is lesz, új ágyak, fürdőszobák, parketták. Ez egy 25 éves épület, amelyet annak idején mi építettünk. Egy hónapig még biztosan eltart a felújítás, de remélem, utána árat is tudunk emelni. Jó, hogy most módunk van erre koncentrálni, mert semmit sem szabad fél gőzzel csinálni.

A fellépésekre is mindig nagyon készülünk, még arra is figyelünk, hogy ne ugyanabban a ruhában énekeljünk, amelyikben esetleg utoljára voltunk. A közönség ugyanis mindent észrevesz. A nyarunk tele van, de boldogan megyünk koncertezni. Mi mindent szívvel-lélekkel csinálunk és még mindig 60 percet vagyunk a színpadon – magyarázta Klárika, aki azt is elárulta, hogy a rajongókat imádják, de a kéregetőkből, zaklatókból elegük van.

– Bevallom, hogy már leszereltettük a csengőt is. Vannak elszánt emberek, és sok volt már a zaklató. Hozzánk mindig pénzt kérni jönnek, különböző ürügyekkel, és nem egy-két ezer forintot akarnak, hanem egy-két milliót. Azt mondják, hogy jaj, hát maguk úgyis gazdagok. Az igazság az, hogy mi sem kaptunk senkitől semmit, nekünk is mindenért meg kellett dolgozni, és nekünk is rengeteg kiadásunk van.