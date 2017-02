Lányként akar élni Theron fia

Extra

Kovács Szilárd ,

Komolyan veszélyeztetheti gyermekei fejlődését Angelina Jolie és Charlize Theron, ugyanis a két sztáranyuka tudatosan ellenkező neműnek neveli a lurkóit. A Lokál által megkérdezett pszichológus szerint ez a szülői magatartás komoly károkat okozhat a gyerekek mentális egészségében.

Újabb nemváltó kisgyerek borzolta fel a hollywoodi kedélyeket: most az Oscar-díjas Charlize Theron örökbe fogadott fia, Jackson gondolja úgy, hogy valójában ő egy kisfiú testébe született kislány. Az ötéves gyerek kedvenc ruhadarabjai között a rózsaszín szoknya és harisnya is szerepel, ami szemlátomást nem aggasztja a 41 éves sztárt. Nem ez az első hasonlóan meghökkentő eset Hollywoodban: másfél évvel ezelőtt derült ki, hogy az Oscar-díjas Angelina Jolie most 10 éves lánya, Shiloh is úgy érzi, ő valójában egy kisfiú. A Lokál a szokatlan jelenség nyomába eredt és felkereste Makai Gábor klinikai szakpszichológust, vajon mit tehet ilyen esetben egy szülő.

– Már a születés pillanatától kezdve élesen elválnak a nemek közötti különbségek. Később ez önszervezővé válik, ezért a környezetnek és az eltanult magatartásmintáknak nagy szerepük van abban, hogy a gyerek azonosuljon a saját nemével. Ebből a szempontból a legkritikusabb időszak hatéves kortól a serdülőkorig tart. Fontos, hogy mit közvetít a szülő, mivel sok gyereknek vannak próbacselekvései, például az ellenkező nemre kíván hasonlítani. Ha dicséretet kap egy kisfiú azért, mert szoknyát húz, akkor azonosul az adott cselekedettel és megfelelőnek értékeli azt. Veszélyes ez a szülői magatartás, mert a gyermek felnőtt korára frusztrálttá válhat, ami komoly kihatással lesz a társas kapcsolataira – mondta Makai Gábor.