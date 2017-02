Megszüntették az eljárást Lagzi Lajcsi ellen

Extra

Lokál ,

Fellélegezhet Galambos Lajos, ugyanis az egyik ellene folyó eljárás immár lezárulhat. A mulatóskirállyal szemben egy raktártűz kapcsán tett feljelentést a biztosítója, csalás miatt. Most azonban a cég fizetett, így a büntetőeljárás is megszűnt.

Néhány évvel ezelőtt tűz ütött ki Lagzi Lajcsi birtokán, amelyben egy gazdasági épület porig égett. Lajcsi kárigényt nyújtott be a biztosítójához, de a cég nem akart fizetni, sőt feljelentést tett az ügyben. A nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság végezte, közben pedig a trombitaművész beperelte a biztosítót. Információink szerint Lajcsi több tízmillió forint kártérítést követelt, amiről a biztosító hallani sem akart. Két napja Lajcsi a bíróság épülete előtt széles mosollyal, kézfogással vált el a biztosító képviselőjétől. A Lokált ugyan nem engedték be a tárgyalóterembe, mert üzleti titkokra hivatkozva zárttá tették a tárgyalást, de megtudtuk, az azt követő összeborulás annak szólt, hogy a biztosító a követelt összeg egy részét hajlandó kifizetni. Így pedig Lajcsi büntetőügye is megszűnik.

– A részletekről nem szeretnék tájékoztatást adni, de a károm egy része megtérült, és az eljárás is megszűnik. Egy csontváz kidőlt a szekrényből, és hiszem, hogy a többivel is ez fog történni – nyilatkozta Lajcsi, majd hozzátette: az összeg, amit kapott, nem publikus. A zenész azért valószínűleg nem volt szomorú, hiszen miután elköszönt, egy közeli étteremben pezsgővel koccintott a biztosító jogászával.

A nyomozás egy biztosítási csalás miatt indult, amelyben meg is hallgatták Lajcsit. Négy évvel ezelőtt égett le a boldogasszonypusztai birtokán az egyik raktár. A mulatósművész azért perelt, mert hiába fizette a biztosítási díjat, a tűz után egy fillért sem kapott a társaságtól.