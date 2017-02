Pécsi Ildikó a legvégsőkig is elmegy

Extra

Pósa Lilla ,

Pécsi Ildikó és Pártos Csilla lakhatási vitája évek óta húzódik. Dr. Bilkei Dávid, Pécsi Ildikó ügyvédje a Ripostnak elmondta, a színésznő akár a végsőkig is elmenne, hogy a bíróságon bizonyítsa igazát. – Nem szabad elfelejteni, hogy Pártos Csilla, aki valamilyen furcsa oknál fogva rokontartási pert indított ügyfelem ellen, jelenleg is abban az ingatlanban él, amely Pécsi Ildikó tulajdonában van. Ezt jogtalanul teszi, amit első fokon már ki is mondott a bíróság – figyelmeztetett az ügyvéd. Ha a bíró másodfokon is Pécsi Ildikó javára dönt, Pártosnak mennie kell.