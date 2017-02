Zseniális! Üzletet csináltak a Valentin nap ellenzéséből

Belföld

Gálosi Emese ,

Ami giccs, szívecske, plüss vagy virág, azt Valentin napon el lehet adni! Már Magyarországon is, pedig itt jó húsz éve még senki nem ismerte ezt az ünnepet. De nagy az ellentábor is, épp azért, mert ez egy angolszász szokás, semmi közünk hozzá, nem is igazán tudjuk az eredetét, ráadásul mostanra már nem is szól másról, minthogy költsünk ezen a napon sok pénzt kacatokra. De bármilyen hihetetlen, akadnak, akik arra is rájöttek, hogyan lehet február 14-én azokat is költekezésre bírni, akik elutasítják ezt az ünnepet. Célcsoporttá váltak az Anti-Valentinozók.

A rózsadombi Virtuoso étteremben például ezen a napon Anti-Valentin partit rendeznek azoknak, akiket nem érdekel a giccsparádé, akik megpróbálják távol tartani magukat a szerelmesek napjától. Kifejezetten erre a napra még egy zöld színű koktélt is alkottak, megidézve Grinchet, a karácsony ünneprontóját és garantálják, itt semmi nem lesz ezen a napon, ami a Valentin napra emlékeztet. Szívecskéktől mentes környezetbe enni, inni, bulizni várják a szingliket, remetéket vagy elvből ellenzőket. És hopp, azok, akik azt gondolták, ez nagyon nem az ő ünnepük, máris a részesei lettek. Miközben azt ünneplik, hogy nem ünneplik a szerelmesek napját, máris elismerik annak létezését.