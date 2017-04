Hiába a trükkök, ismét pert vesztett a Jobbik

Belföld

Bár a Jobbik megpróbálta félrevezetni a Fővárosi Ítélőtáblát és rögtön Mark Zuckerbergre és a Facebookra kenni, hogy a Vona Gábor számára kínos képeket – melyeken egy terrorszervezet híveivel mutatkozik – ők távolították el a közösségi oldalról, a bíróság átlátott a szitán és jogerősen elutasította a párt helyreigazítási kérelmét.

A Ripost ellen indított per döntésében az Ítélőtábla utalt arra, hogy ha az érintett képeket a Facebook központjában a felhasználói jelzések alapján távolították volna el, akkor erről a Jobbiknak is tudnia kellett volna, és ebben az esetben ezt a tényt a perben igazolni tudta volna. Nagyon úgy tűnik, hogy nem tudták…

A párt ügyvédei ezután azzal próbálták menteni a kínos szituációt, hogy Vona nem is a terrorista szervezet kézjelét, hanem a szokásos V-t, a győzelem jelét mutatja. Csak másképp… Bizonyára az olvasók között is sokan vannak, akik Vona „Cuki” Gáborhoz hasonlóan szokták mutatni a V betűt.

A bizonyítékok között megtalálható felvételek alapján különösen humorosnak tűnhetett, hogy a Jobbik még azt is vitatta, hogy Cuki a cikkben szereplő képen a Szürke Farkas hívek táborában lenne látható. Az Ítélőtábla azonban kimondta, hogy a képen látható személyek kézjele jellegzetes, farkasfejet ábrázoló, és az egyértelműen különbözik a felperes által a perben bemutatott hírességek által mutatott V betűt formázó kézjeltől. Bizony, a Jobbik még V betűt mutató hírességeket is felhozott, szóval mutatunk mi is néhányat:

Ray Charles Hugh Jackman Robert Downey Jr. Michael Jackson Denzel Washington

A bíróságot viszont nem olyan fából faragták, hogy csak úgy bedőljön holmi celebeknek, így az elsőfokú ítéletet helybenhagyva kimondta, hogy a fényképfelvétel a Jobbik által sem vitatottan Törökországban készült, így tényszerű megállapítás az, hogy a Vona Gábor azon a Szürke Farkas hívek táborában látható.