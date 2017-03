Tönkrement a kamionos élete, akit migránsok vertek félholtra

Belföld

Virág Márton ,

Öt hónapja a pszichiátrián fekszik az a debreceni sofőr, akit egy franciaországi kamionparkolóban migránsok vertek félholtra. Főnöke egyszer sem látogatta meg, azt is tagadja, hogy munkahelyi baleset történt. Szerinte a sofőr, Bárándi Attila tehet arról, ami történt, mert rosszul mérte fel a vészhelyzetet.

Nem ért véget a tragikus sorsú kamionsofőr, Bárándi Attila kálváriája, akit 2016. szeptember 22-én Franciaországban, a Calais felé tartó autópálya parkolójában öt migráns megtámadott és összevert. Miközben a férfi próbálta megvédeni a kamiont, vascsővel leütötték, fogait kombinált fogóval kiverték.

– Fél éve dolgoztam ennél a cégnél, a főnököm elárult, pedig az ő kamionját védtem. Ma is rémálmok gyötörnek, nappal is előjönnek a szörnyű emlékek. Már öt hónapja fekszem a debreceni klinika pszichiátriáján, de még csak meg sem látogatott, föl sem hívott, hogy mi van velem, pedig jólesett volna az emberi szó. Egyetlen fillér segélyt sem kaptam a cégtől, viszont állandóan rosszul töltötte ki a papírokat, így a táppénzem utalását is felfüggesztették – mondta szomorúan Bárándi Attila.

Attila szerint főnöke azért nem ismeri el, hogy munkahelyi baleset történt, mert akkor másfél millió forintot kéne fizetnie neki. Levelében a sofőrt okolja a történtekért, mert rosszul mérte fel a parkolóban kialakult veszélyhelyzetet, de egy szóval sem utalt rá, hogy mégis mit kellett volna tennie. Elszaladni? Otthagyni a kamiont a támadóknak? Bárándi Attila biztos benne, hogy soha többé nem ülhet kamion volánja mögé, pszichésen alkalmatlan rá. A spórolt pénzük elfogyott, már ennivalóra sem futja. Támadói felül az összes fogát kiverték, alul csupán hat maradt. Miből csináltatja meg? Nem tudja.

A Lokál megkereste Bárándi Attila főnökét, egy ügyintéző azt ígérte, hamarosan visszahívnak. Azóta is várjuk.

– Az asszony a rezsit sem tudja fizetni, hamarosan jönnek a végrehajtók, az utcára kerülünk. Én május végéig itt leszek a pszichiátrián, de mi lesz a családommal? A holmimmal? Elvették az egészségemet, a munkámat, most pedig elveszítem az otthonomat is? – kérdezi Attila.

A tragikus sorsú kamionsofőrt a pszichiátrián többek között meseterápiával próbálják meggyógyítani. Sorstársaival együtt meséket olvasnak fel egymásnak, utána közösen átbeszélik a tanulságot. De vajon mi lesz Bárándi Attila történetének legfőbb tanulsága?