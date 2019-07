60 éves Kevin Spacey

Extra

Lokál ,

Kevin Spacey kétszeres Oscar-díjas amerikai színész július 26-án lett hatvan éves.

Kevin Fowler néven született a New Jersey állambeli South Orange-ban, művészneve nem Spencer Tracyre utal, hanem anyja leánykori neve. Izgága gyermekként nehezen tűrte a család állandó költözéseit és az iskolai fegyelmet, nővére játékait felgyújtotta, osztálytársaival állandóan verekedett, még a katonaiskolából is kicsapták. Csak kamaszként, a színjátszó körben talált magára, főként Jack Lemmonért rajongott. 1986-ban megadatott neki, hogy példaképével egy színpadon állhasson, közös munkájuk bevallása szerint életét is megváltoztatta. A Juilliard School drámatagozatának elvégzése után kisebb off-Broadway-szerepek következtek, majd 1982-ben a Broadway közönségét is meghódította.

Jellegzetes arcára és sokoldalú tehetségére a filmes szakma is felfigyelt, bár kezdetben karakterszínészként könyvelték el. “Felsőbb osztályba” 1994-ben, a Közönséges bűnözők után léphetett, a nézőt az utolsó pillanatig az orránál fogva vezető krimiben a szélhámos és kisstílű kripli meghozta számára a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Még ugyanabban az évben pszichopata gyilkosként büntette az emberiséget a Hetedik című thrillerben, majd a Szigorúan bizalmas (L. A. Confidential) című krimiben Kim Basinger partnere volt.

Második Oscar-díját 2000-ben az Amerikai szépség című film főszerepéért kapta, ebben konszolidált családfőt játszott, aki a végzetes következményeket is vállalja, hogy kitörjön a hétköznapok szürke és unalmas világából. A K-PAX – A belső bolygó című sci-fiben nemcsak a filmbéli pszichiátert, hanem a nézőket is elbizonytalanította egy messziről jött idegen alakjában. A Bobby Darin énekes életéről készült A Tengeren túl című filmben sokak szerint jobban énekelt, mint akiről a film szólt.

2006-ban elvállalt egy szerepet a Superman visszatér című sci-fiben, 2010-ben a Casino Jack című filmben személyes benyomásai alapján formálta meg a vesztegetés miatt elítélt lobbistát, Jack Abramoffot. 2015-ben a Nyomd, bébi, nyomd című akció-thrillerben, majd a Salingerről forgatott életrajzi filmben szerepelt. 2013-tól a hatalmas sikert aratott Kártyavár című tévésorozatban (amely egy 1990-es brit minisorozat alapján készült) egy velejéig romlott, erkölcstelen és hataloméhes politikust formált meg, aki manipulációk és árulások révén az Egyesült Államok elnöke lesz. Frank Underwood megszemélyesítéséért 2015-ben Golden Globe-díjat kapott. A politika legsötétebb bugyraiba bepillantást engedő sorozatból öt évad után a személye körül kirobbant botrány miatt kiírták.

1996-ban megpróbálkozott a rendezéssel, a kritika dicsérte is, de a hatmillió dollár költségvetéssel készült Albínó alligátor alig 400 ezer dollár bevételt hozott.

Ő maga a színházat érzi igazi otthonának, a legendás londoni Old Vic színház, amelynek 2004 és 2015 között művészeti igazgatója volt, az ő irányítása alatt szerezte vissza egykori fényét. Shakespeare királydrámái közül különösen a II. Richárd és a III. Richárd címszerepében remekelt, megkapta a legrangosabb brit színházi elismeréseként számon tartott Laurence Olivier-díjat, távozásakor II. Erzsébet királynő tiszteletbeli lovagi címben részesítette. (Nem lévén brit állampolgár, lovaggá nem üthették.)

A Bridge Project elnevezésű, Sam Mendesszel közös vállalkozás keretében a világ számos országában turnézott a Bárd darabjaival, hitvallása szerint a színház legyőzi a nyelvi és kulturális akadályokat. 2008 októberében az Oxfordi Egyetem vendégprofesszorának nevezték ki, ahol kortárs színházi kurzust vezetett.

1991-ben átvehette a színházi Oscarnak nevezett Tony-díjat Neil Simon A nagymama soha! című drámájában nyújtott alakításáért, 2017-ben ő vezette a rangos díjátadó gálát. Az Empire magazin a kilencvenes évek legjobb színészének választotta, az Entertainment a legjobb 25 színész, míg az amerikai People magazin a legjobban öltözöttek közé szavazta be. 1999 óta csillaga van a hollywoodi Hírességek sétányán.

“Hollywood kaméleonjának” pályafutása 2017 végén szinte hetek alatt tört derékba. Az év októberében robbant ki Harry Weinstein producer zaklatási botránya, amely hamarosan lavinává terebélyesedett. Spaceyt egy férfi vádolta meg azzal, hogy még 14 éves korában az akkor 26 éves színész részegen zaklatta. Spacey azt állította, hogy nem emlékszik az esetre, de bocsánatot kért azért, ha megengedhetetlenül viselkedett. Ezt követően többen is hasonló váddal álltak elő.

A Netflix azonnal kiírta a Kártyavárból, amelynek hatodik évada megbukott, ügynöksége kirúgta, a főszereplésével Gore Vidal íróról készült életrajzi filmet nem mutatták be. A világ összes pénze című filmet, amelyben a hírhedten fösvény Paul Getty milliárdost alakította, a rendező Ridley Scott Christopher Plummerrel forgatta újra, és bár bejelentették, mégsem tüntették ki Nemzetközi Emmy-díjjal. Angliai alapítványa 2018 elején működésének beszüntetésére kényszerült, miután a színészt az Old Vic színházból is többen szexuális zaklatással vádolták meg. Az amerikai mozikban tavaly nyáron vetítették Milliárdos fiúk klubja című filmjét, amelyet még 2015-ben forgatott, de a bemutató csekély érdeklődést keltett. A botrány óta új szerepeket nem kap.