640 milliót nyertek videójátékozással

Külföld

Lokál ,

Mesés pénzösszeg ütötte a markát egy 15 éves essexi fiúnak és csapattársának, aki egy videójátékos versenyen, egészen pontosan a Fortnite világkupán második helyezést ért el. Teljesítményüket 2,25 millió dollárral (640 millió forint) jutalmazták, amit becsületesen el is osztottak egymás között.

A 15 éves Jaden Ashman szinte a semmiből robbant be a neves gamerek világba. Édesanyja ráadásul korábban sokat veszekedett fiával, amiért sok játék miatt romlani kezdtek jegyei, egyszer ki is dobta Xbox konzolját egy vita hevében. Mostanra azonban belátta, hogy fia hobbija nem is olyan rossz.