A falu, ahol 9 éve csak lányok születnek

Egy lengyelországi kis faluban 12 éve született utoljára fiúgyermek, az elmúlt 9 évben pedig csak lányok jöttek a világra. Ez az elképesztő statisztika már a település polgármesterét is lépésre késztette.

A cseh határ közelében fekvő Miejsce Odrzańskie településen kevesebben, mint 300-an laknak, többségük nő. A legutóbb (12 éve) született férfi a mai napig a faluban él.

Tomasz Golasz, a helyi önkéntes tűzoltóbrigád vezetője azt mondta: „Évtizedek óta zajlik ez a különös folyamat. A városba jöttem, elvettem egy helyi lányt feleségül, két lányunk született. Szeretnék fiúgyermeket, de ez valószínűleg csak álom marad. A szomszéd ugyancsak próbálkozott, neki is lett két lánya. A nők ebben a faluban egyszerűen nem szülnek fiúkat.” Érdekes egyébként, hogy a helyi tűzoltóság is nagyrészt nőkből áll.

Az eset egy varsói professzor figyelmét is felkeltette, aki mélyebben is kivizsgálta a falu történelmét. Rafał Płoski kiderítette, hogy nem csak mostanában vannak a lányok többségben a faluban, a történelmi adatok és az anyakönyvi kivonatok is azt bizonyítják, hogy valami különös dolog lehet a háttérben.

Mindenesetre a rejtélyes események megfékezése céljából a helyi polgármester jutalmat ajánlott fel annak a párnak, aki végre fiúgyermekkel ajándékozza meg a szeretett kis falujukat. Rajmund Frischko ugyan nem árulta el, hogy mi lesz a konkrét jutalom, de biztosította a helyieket, hogy el fogja nyerni a tetszésüket.