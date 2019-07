Ez lett az Év Játéka!

Belföld

Az idei évben a családi kategóriában a német Év Játéka (Spiel des Jahres) díjat a Just One nyerte, melyet Csak egy címen a Gémklub adott ki magyarul! A három partijáték-jelölt közül az a kooperatív társasjáték nyert, amelyben a játékosoknak csapatként kell minél több szót kitalálnia. A soron következő játékosnak a többi játékos egy-egy szót írhat fel a letörölhető táblácskájára, amely az aktuális szókártya egyik szavára mutat. Ha ketten vagy többen írják fel ugyanazt a szót, azokat le kell törölni, mielőtt a soron lévő játékos megnézhette volna.

Szenzációs a játékélmény: mindenkinek a legkézenfekvőbb utalás jut először eszébe… aztán a második és harmadik… És máris elkezdenek kattogni az agyak: írjam az egyik egyértelmű utalást, ami biztosan segít, vagy valaki más úgyis ezt fogja leírni, szóval találjak ki valami csavarosat?

Egyből beindultak az agyak: amikor az „ablak” szóra nem a „nyílászárót”, a „nyitást”, hanem a „zsiráf”-ot írták, vagy amikor a „hó” esetén nem (csak) a „tél” és a „csapadék” szavak kerültek a táblára, hanem a „gyí” és az „állj” is.

Miért Év Játéka, és miért családi?

A Csak egy óriási erénye, hogy két pillanat alatt be lehet vele vonni a társasjátékozásba olyanokat is, akik nem szoktak társasjátékozni. De a gyakorlott játékosok is élvezik (a fenti mélységek miatt). Ráadásul egy perc szabálymagyarázat után bárki azonnal belefoghat a játékba.

A Csak egy, mely néhány hete jelent meg magyarul lett 2019-ben az Év Játéka. A korábbi években is sorra a Gémklub társasjáték-kiadó által magyar nyelven megjelentetett játékok nyerték el ezt a rangos nemzetközi díjat: 2018-ban az Azul, 2017-ben a Kingdomino és 2016-ban a Fedőnevek. Ajánlják a díjazott modern társasjátékokat azoknak is, akik már aktív társasjátékosok és azoknak is, akik most ismerkednek vagy ismerkednek újra a társasjátékokkal. A játék élmény!