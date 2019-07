Ez volt a téma a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor első napján

Külföld

Nemzetpolitikáról, biztonságpolitikáról, EU-ról, és az úzvölgyi katonatemetőről szóltak az első nap legérdekesebb pódiumbeszélgetései a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) szerdai vitanapján.

A megnyitón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt három évtizedben a Tusványosként ismertté vált táborban olyan iránymutató gondolatok születtek, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne a mai magyar nemzetpolitika. Példaként a státustörvényt, az oktatási-nevelési támogatás és a külhoni magyarságért viselt felelősséget magába foglaló új alaptörvényt említette.

Felidézte: a státustörvényt elfogadó első Orbán-kormány idején érezhette először a határon túli magyarság azt, hogy a magyar kormány nemzetben gondolkozik, majd a 2010-től kezdődően következett be az a fordulat, amely lehetővé tette a nemzetpolitikai keretrendszer kiépítését, 2014-től pedig a nemzetpolitika a szülőföldön boldogulás irányába fordult.

2018-2022 között a nemzetpolitikai alapcélkitűzések: az identitás erősítése, a családok támogatása és a versenyképesség erősítése az egész Kárpát-medencében, ami a magyar közösségek, vállalkozások, a magyar emberek, és a társadalom gazdasági megerősítését jelenti – magyarázta Potápi Árpád János. A politikus rámutatott: a kormány a magyarság megerősítésén túl a közép-európai népek összefogásában és a térség megerősödésében gondolkozik.

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem alapítóinak egyikeként Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke rámutatott: harmincéves a szabadság iránt elkötelezett emberek összefogásán alapuló rendszerváltozás, a magyar nemzetpolitika, az utóbbi években “termőre fordult” közép-európai építkezés, és Európa újraegyesítésének folyamata.

Úgy értékelte: a nemzeti összetartozás érzése ma sokkal erősebben összeköti a Kárpát-medencei magyarokat, mint korábban bármikor, és ez egy kimeríthetetlen erőforrás a magyar kormánypolitika számára.

A Tusványos másik alapítójaként Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke azokról az értékekről beszélt, amelyek a harmincadik kiadásához érkezett szabadegyetem ötletgazdáit vezérelték. Ezek között a kommunizmus örökségével történő szembenézést, a demokrácia, pluralizmus, jogállam, szabadság értékeit, a közösségi autonómiák eszméjét, a román-magyar politikai párbeszéd szorgalmazását, Európa alakítását, a magyar közösségek gazdasági megerősítését és a nemzetpolitikát említette.

Egy másik pódiumbeszélgetésen Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke arról beszélt, hogy Magyarország támogatja a balkáni országok felvételét a NATO-ba, mert érdeke azoknak az államoknak a stabilitása, amelyeknek fontos szerepük van az illegális migráció feltartóztatásában. Úgy értékelte, Magyarországnak az is érdeke, hogy a NATO minél hatékonyabban tudjon fellépni azokban a térségekben, amelyek számára biztonsági kockázatot jelentenek, ezek közül pedig a szomszédos Balkánt és Ukrajnát emelte ki.

A panelbeszélgetés másik előadója, Igor Merheim-Eyre a brit International Republican Institute szlovák származású programigazgatója úgy értékelte: Oroszország veszély jelent és feszültséget szít a térségben, erre hivatkozva pedig a közép-európai NATO-tagállamok együttműködésének erősítését sürgette. Szerinte a Visegrádi Négyeknek jobban kell hallatniuk a hangjukat, és közös fellépéssel kell érvényesíteniük érdekeiket a biztonságpolitikában.

A migráció biztonsági kockázatairól nyilatkozott Tusnádfürdőn újságíróknak Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is. A politikus kifejtette: biztonság nélkül az európai jólét, az európai béke, a nemzetek léte fenntarthatatlan, és ezt a biztonságot most leginkább a migráció fenyegeti.

Egy másik, az EP-választások utáni helyzetet elemző beszélgetés résztvevői megállapították: nem történt áttörés a májusi európai parlamenti választásokon, de lehetőség nyílt az EU jobbítására.

Németh Zsolt szerint amellett, hogy az Európai Parlamentbe sok új párt bejutott, az látszik, hogy a régi pártok képviselőcsoportjai is jelentős mértékben kicserélődtek. A politikus szerint számítani lehet arra, hogy kedvező fordulat következik be az egyes pártokon belül is.

Korodi Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője bírálta azt a román EU-politikát, hogy az erős tagállamok partnereként próbálja érvényesíteni érdekeit. Úgy vélte: ehelyett a jószomszédi kapcsolatokon alapuló közép-európai partnerséget kellene előnyben részesíteni. Ehhez viszont rendezni kellene a szomszédok közötti kényes ügyeket, mint például a nemzeti kisebbségek helyzetét, amiként a nyugat-európai országok ezt már a második világháború után megtették.

Az úzvölgyi katonatemetőről, valamint a Hargita és Bákó megye közötti határvitákról szervezett pódiumbeszélgetésen Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka kijelentette: az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar állampolgár volt. A HM képviselői ki is osztották az öt magyar katona halálát nyilvántartásba vevő korabeli anyakönyvi bejegyzések fénymásolatát.

Németh Szilárd, a HM államtitkára a beszélgetésen kijelentette: a magyar kormány a történeti hűség, a szakmaiság szempontjait és a jogi normák betartását próbálja érvényesíteni a katonatemető ügyében.

