Fergeteges hangulat a nyár legforróbb buliján

Immár hetedik alkalommal, az idei évtől a HUNGEXPO szervezésében, az Opera Gin közreműködésével, új helyszínen, a Marriott Hotelben kerül megrendezésre az idény legexkluzívabb after party-ja: a HUBLOT GR1D CLUB™ Budapest 2019 -The Race After Party.

Tavaly a futamgyőztes Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas Motorsport) mellett számos F1 ® csillag, többek között Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Stoffel Vandoorne és Carlos Sainz, Esteban Ocon, Marcus Ericsson, Charles Leclerc, Pierre Gasly is velünk ünnepelt, de a „száguldó cirkusz” pilótáin kívül sok nemzetközi és hazai közismert személyiség, sportoló, celeb, médiaszereplő is tiszteletét tette a grandiózus eseményen. Augusztus 4-én, vasárnap a 34. Formula 1® Magyar Nagydíj éjszakáján sem lesz másképp; a fergeteges hangulat garantált és élményekből sem lesz hiány az est folyamán, gyönyörű lányok, az Opera Gin Budapest prémium kézműves ginből készült egyedülálló koktéljai, a DJ pultban pedig ismételten páratlan szereposztásban Petra Silander és EROK gondoskodnak a hangulatról Budapest egyik legkáprázatosabb külön erre az egy estére kialakított szórakozóhelyén.

A versenynap izgalmai után, jól esik majd kiereszteni a gőzt, a Marriott Hotel Liz and Chain bárjában, ahol egy speciálisan erre az estére épített kivételes környezet várja az érkezőket. A presztízs értékkel bíró, különleges esemény tökéletes lehetőség, hogy a rajongók és a közönség akár személyesen találkozhasson a F1 ® pilótáival, hazai és nemzetközi sztárokkal.