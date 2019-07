Gasztro est és Strandok Éjszakája a Lupán

Belföld

Július 25-én a már szokásos Lupa Beach Gasztro Est, egy nappal később pedig a Strandok Éjszakája várja a látogatókat a Lupán, tűzijátékkal és hajnalig tartó fürdőzéssel és 19 órától már jegyet sem kell venni.

Ezúttal a mediterrán konyha ízeiből ad kínálatot Budapest tengerpartja, az immár 3. alkalommal jelentkező Lupa Beach Gasztro Esten, július 25-én. A Costes Beach Klub kínálatában például lesz lazactatár quinoa salátával és joghurt szósszal, bárány kebab házi pitával és a végén egy csodás epres tiramisu. A mediterrán jegyében a RockBurgernél ajváros hamburgerrel készülnek, hozzá kíséretként pedig jön a Pontiac akusztik. A DiVino-ba pedig

Babiczki László tart borrandit, mediterrán fingerfoodokkal kiegészítve.

Július 26-án pedig a Lupa is csatlakozik a Strandok éjszakájához, hajnalig tartó fürdőzéssel, tűzijátékkal és meglepetés filmekkel. A Takarék Beach szintén hajnalig szórakoztatja a látogatókat, a Dj pult mögött Dj Jovan, Danny L, Antonio és Dj Newl részvételével. A Rosé Los Tiki Summer stégen pedig Ati EDGE and the Shadowbirds tolja a rockabillyt, s az esti fürdőzés mellett grill ételek és eredeti kókusz koktél akció vár mindenkit.