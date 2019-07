Gyönyörű és modern lesz a Városliget

Épül-szépül a budapesti Városliget a Liget Budapest Projekt keretében. 2019 már az átadások éve, de 2023-ig elkészül és megnyílik az összes új intézmény, valamint a megnövelt és megújított zöldfelületű park is. Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa szerint a következő év közepéig az összes nagyberuházás elkezdődik a Városligetben, a fejlesztések kétharmada pedig már épül vagy el is készült.



Mozgalmas az idei év a Városligetben, hiszen a Liget Budapest Projekt beruházásainál 2019 már az épületátadások éve. Ha ilyen ütemben haladnak a munkálatokkal, akkor 2022-re valamennyi új épület állni fog, 2023-ig pedig az összes új intézmény megnyitja kapuit.

– A beruházásnak köszönhetően a Liget zöldje több tízezer négyzetméterrel nő, a jelenlegi 60-ról 65 százalékra, és bővül a tó állandó vízfelülete, valamint sor kerül a meglévő faállomány ápolására, szükség szerinti cseréjére – tudta meg a Lokál a Liget Budapest Projekt sajtóosztályától. Ismertetésük szerint jelenleg éves szinten 4,75 millió egyéni látogatást regisztráltak a helyszínen, de a becslések szerint ez a projektnek köszönhetően 6 és fél, 7 millióra fog növekedni.

„A nehezén már túl vagyunk. Az új Városliget már épül. Hátra ugyan nem dőlhetünk, de a munkánkat a benne részt vevő több száz szakemberrel együtt nyugodtan végezzük. A Liget projekt során nem egyszerűen új épületeket hozunk létre, hanem egy szervesen itt kialakult történeti hagyományt folytatunk. Létrejön egy kortárs, ikonikus épületekből álló épületegyüttes is, amelynek különlegessége, hogy a Városliget egykori történeti tengelyét alkotják újra a parkban” – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.

Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ

Az épületet Orbán Viktor miniszterelnök adta át májusban. A 20 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb múzeumi háttérintézménye épült fel a Szabolcs utcában. Jelenleg a múzeumi technológia beépítése, a műtárgyraktárak felszerelése zajlik, valamint a restaurátor-műtermek berendezéseit építik és üzemelik be. Az ultramodern épület a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum több mint 300 ezer darabos raktári anyagát fogja őrizni.

Néprajzi Múzeum

2017 vége óta tartanak a munkálatok, most a mélyépítés zajlik. Az épület 2020 végére lesz szerkezetkész. A tetején kertet alakítanak ki, amely közösségi térként szolgál majd. A 26 milliárd forintból elkészülő épületben helyet kap egy gyerekmúzeum, egy modern könyvtár, egy archívum, egy konferenciaterem, valamint 2500 négyzetméternyi időszaki és 4500 négyzetméternyi állandó kiállítási tér. A Néprajzi Múzeum tavaly elnyerte az „Európa legjobb középülete” elismerést, illetve a „World’s Best Architecture” különdíjat.

Magyar Zene Háza

Az egykori Hungexpo-irodaházak helyén épülő Magyar Zene Házánál már a magasépítési munkálatok zajlanak, egy éven belül szerkezetkész lesz. Az épület a XXI. századi technikán alapuló, interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel, valamint az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel várja majd a látogatókat.

Olof Palme-ház

Befejeződött az Olof Palme-ház műemléki rekonstrukciója, amely ősszel a Millennium Házaként a Városliget aranykorát bemutató időszaki kiállítással nyílik meg. Restaurálták a homlokzat Zsolnay-díszítését, és hamarosan befejeződik a belsőépítészeti kialakítás, valamint az ideiglenes kiállítás installálása. A rózsakertbe augusztusban érkeznek a rózsatövek, és megkezdődött az oda tervezett Zsolnay-szökőkút gyártása.

Dózsa György úti mélygarázs

A 800 autót befogadó létesítményt várhatóan jövő nyáron adják át. Az autómentes Városliget érdekében további föld alatti parkolók is épülnek: az Állatkerti körúton egy 700, a Hermina úton egy 275 férőhelyes létesítmény. A Kós Károly sétány forgalommentes promenáddá alakul át, ezzel napi 10-15 ezer autótól mentesül a Liget.

Nagyjátszótér

Idén elindult a parkfejlesztés második üteme, amelyben az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét valósítják meg. Külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg- és függőhintákat, kötélpályákat, forgó játékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat is telepítenek, több mint 13 ezer négyzetméteren.

Világhírű tervezőiroda tervezi a Új Nemzeti Galériát

A japán SANAA nevéhez több múzeum tervezése is fűződik, többek között a Louvre Lensben megnyílt új múzeumáé vagy a New York-i Új Kortárs Művészeti Múzeumé. – A világszerte megvalósult SANAA-épületek óriási hatással vannak az adott város nemzetközi és belföldi turizmusára, és rendkívül pozitív módon befolyásolják a város képét, megítélését, így kijelenthető, hogy Budapest is csak profitálhat egy ilyen ikonikus kortárs épületből – tudtuk meg a Liget Budapest Projekt sajtóosztályától.