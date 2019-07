Ha lemaradt Orbán Viktor tusványosi beszédéről, itt bepótolhatja – Videó!

Külföld

Tusványos legfőbb programpontja mostanra Orbán Viktor beszéde lett. Az ő előadását várják legjobban minden évben. A miniszterelnök mindig programbeszédet tart, előadásai a magyar sajtó mellett bekerülnek a világsajtóba is.

Így volt ez most is, ha pedig lemaradt a harmincadik alkalommal megrendezett fesztiválon tartott beszédről Tusnádfürdőn, most bepótolhatja.

