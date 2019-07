Imádják Budapestet az amerikai turisták

Extra

Pósa Lilla ,

Biztonságos és gyönyörű – nem csoda, hogy hazánk egyre népszerűbb úti cél az amerikaiak körében az elmúlt években. Tavaly 370 ezer vendég 850 ezer éjszakát töltött nálunk. Budapesten a legfőbb nevezetességeket – Parlament, Hősök tere, Várnegyed – keresik fel a legtöbben, de Etyek, Gödöllő és a Dunakanyar irányába is sokan kirándulnak.

„Az elmúlt években egyre népszerűbb úti cél Magyarország és Budapest az amerikai utazók körében. 2018-ban az amerikai vendégek által eltöltött vendégéjszakák 12 százalékkal nőttek az azt megelőző évhez képest, és a növekedés idén sem állt meg. 2019 első 5 hónapjában a tavalyi azonos időszakhoz képest közel 10 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk” – tudta meg a Lokál a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ). Adataik szerint tavaly a hazai kereskedelmi szálláshelyeken 370 ezer vendég közel 850 ezer éjszakát töltött nálunk. Az amerikai turisták legnagyobb arányban májustól október végéig keresték fel hazánkat, esetükben a legforgalmasabb hónap augusztus és szeptember volt 2018-ban. A legtöbb amerikai turista folyami hajóút során érkezik Budapestre, és többnyire 2-3 éjszakát a városban is eltölt, legtöbbször 5 csillagos szállodában. A budapesti úti cél kiválasztásánál egyre gyakoribbak az ismerősök ajánlásai, az amerikai turisták többnyire körutazások – Prága, Bécs, Budapest – során látogatnak el a magyar fővárosba. A hazánkba érkező amerikai turisták számának növekedéséhez a Budapestre érkező három közvetlen amerikai légi járat (New York, Chicago, Philadelphia) is hozzájárul. A turisták nagy része egyébként először jár Budapesten. Beszámolóik alapján elképzeléseiket, elvárásaikat mindig felülmúlják az itt tapasztaltak. Leginkább a város szépsége, gazdag építészeti öröksége, történelmi, kulturális sokszínűsége és az attrakciók sokasága nyűgözi le őket, de ezek mellett mindig kiemelt helyen szerepel, hogy biztonságos is. A városban töltött néhány nap alatt a legfőbb nevezetességeket – a Parlamentet, a Hősök terét, a Várnegyedet, a Terror Háza Múzeumot és a Dohány utcai zsinagógát keresik fel, de a sorból a budapesti fürdők valamelyike sem maradhat ki. Egyre többen a fővároson kívüli desztinációkba is ellátogatnak egynapos kirándulás keretében, Etyek, Gödöllő és a Dunakanyar irányában.

Courtney: Beleszerettem a városba

– Konkrétan beleszerettem a városba – kezdte a Lokálnak az amerikai Courtney, aki egyenesen imádta Budapestet. – Elvarázsoltak a szűk utcácskák, bár a barátaink azt mondták, hogy ezek teljesen normális méretűek Európában, és nagyon tetszett a kilátás a Citadelláról. Többször vissza is mentünk, a Vár lépcsőin pedig órákat ücsörögtünk. Világéletemben Párizst szerettem volna először látni Európában, de a legjobb döntés volt, hogy Budapestet választottuk – örvendezett a 34 éves nő, aki barátnőjével érkezett a magyar fővárosba. – Nekem nagyon tetszett a Széchenyi és a Gellért fürdő. Előbbibe kétszer is visszamentünk. A Lánchidat pedig percekig fotóztam, szerintem a világ egyik legszebb hídja. Imádtam az épületek homlokzatát nézegetni, csodaszépek, és soknak nagyon érdekes története van – mesélte a Georgia államban élő 48 éves Melissa.

A Duna királynője

Nemrég az American Airlines fedélzeti magazinja is Budapestet ajánlotta úti célként. A lap a Duna királynőjének nevezi a magyar fővárost, és hozzáteszik, hogy évről évre egyre csábítóbb úti célnak számít. A magazinnak sikeres magyarok meséltek kedvenc budapesti élményeikről.

Nanushka a gasztronómiát emeli ki

Sándor Szandra, a Nanushka márka alapítója az éttermeket, a hagyományos és a modern elgondolások különleges ötvözetének ízvilágát emeli ki csalogató tényezőként.

– Szeretem a minőségi ételeket, de ami a legnagyobb örömet okozza, az a trattoriastílus, amit bármely olasz városkában megtalál az ember, de Budapesten nem. Kivétel a Trattoria Pomo D’oro. Ismerem a tulajt, az egész személyzet otthonossá varázsolja a helyet. A legegyszerűbb dolgokat is tökéletesen készítik, a kedvencem a papfojtó tészta – magyarázta Szandra, aki üzleti ebédjeit a MÁK Bistróba szervezi. A magyar divattervező szívesen eszik a Babelben is, amely év elején kapta meg első Michelin-csillagját. A Borkonyha is különleges ízeivel lopta be magát a magyar divattervező szívébe. Kedvence a borjúhúsos bableves, amely gyerekkori emlékeit idézi fel számára.

Káel Csaba a kettes villamost szereti

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a kulturális intézményt emeli ki, valamint a 2-es villamos gyönyörű útvonalát. Csaba mindennap a sárga villamossal érkezik a munkahelyére, amit sok turista már most városnéző járatként használ. Nem is csoda, hiszen többek között a Parlament előtt, a Gresham-palotánál, a Pesti Vigadónál is elhalad, ablakából pedig a budai vár is látszik.

Szőke Gábor Miklós és a legjobb oroszlános helyek

A különleges alkotásokkal büszkélkedő szobrásznak városszerte huszonöt alkotása látható. A Groupama Arénát őrző hatalmas sast és a Várkert Bazár előtt ágaskodó oroszlánt is ő készítette. Gábor az amerikai turistáknak kiemeli a város „oroszlános helyeit”, többek között a Lánchidat és a Clark Hotelt, ahonnan tökéletes kilátás nyílik a városra.

Peter Grundberg a Normafát és a libegőt emelte ki

– Imádok felszökni a Normafára a gyerekeimmel, az egyik négy-, a másik hatéves. Télen szánkózni, nyáron pedig akár táborozni is lehet. Ráadásul fantasztikus kilátás nyílik a városra az Erzsébet-kilátóról. Van, hogy libegővel megyünk haza, vagy lesétálunk, és közben hagyományos cseresznyés pitét majszolunk – mondta a lapnak a Brody House megálmodója.

Gyulay Zsolt olimpiai bajnok kajakos: A Hungaroringet is érdemes felkeresni

– Imádok reggelente a Dunán kajakozni, egészen a Római-parttól a Margitszigetig. Csodálatos kilátás nyílik innen a Parlamentre és a budai várra. Különlegesen csendes tud lenni a víz, távol a város lüktetésétől – mondta Zsolt, aki a sportkedvelő turistáknak további ötletet adott. – A sebességet kedvelőknek a Hungaroring is remek élmény lehet – tette hozzá.