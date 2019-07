Kíváncsi medve nézett be egy halfeldolgozóba – Videó!

Külföld

Lokál ,

Félelmetes meglepetés érte annak az oroszországi halfeldolgozónak a munkásait, akikhez egy váratlan vendég nézett be, még ha csak egy pillanatra is.

A kíváncsi és minden bizonnyal farkaséhes medve Okha városának egyik halüzemébe viharzott be, ahol az ott dolgozó munkások egy pillanatra ledermedtek a döbbenettől, de aztán fejvesztve menekültek az állatot megpillantva. De ami még ennél is viccesebb, hogy a mackó épp ugyan annyira megrémült, hogy finom falatok helyett embereket talált, így az ellenkező irányba ő is menekülőre fogta.

A szerencsére humoros véget ért videót imádja az internet, már több, mint 76 ezerszer nézték meg.