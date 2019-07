Kulcsár Edina: Nem vagyok paramami

Extra

Holló Bettina ,

Az egykori szépségkirálynő igyekszik következetes és laza anyuka lenni. Úgy érzi, ez többnyire sikerül is neki, hisz 9 hónapos kisfia, Medox kiegyensúlyozott, boldog baba, aki a nagyszülőkkel is jól elvan. Ez nagy szerencse, hiszen Edina az utóbbi időben igencsak elfoglalt.

Kulcsár Edina egy percig sem pihen. Mióta anya lett, teendői megsokszorozódtak. Természetesen kisfia az első, de munkájában is tökéletesen helytáll.

– Szerencsés helyzetben vagyunk, hisz az anyukám, az anyósom és a dédim is rengeteg terhet vesz le a vállamról. Hétfőn egész nap én vagyok Medivel, akkor viszem babaúszásra, a többi napot pedig családon belül oldjuk meg – kezdte a Lokálnak Edina, aki fáradsága ellenére is sugárzik a boldogságtól.

– A pici általában négy-öt óra körül már fent van, így most extrán jól jön a kávé és a smink – jegyezte meg viccesen a ma már üzletasszonyként is tevékenykedő egykori szépségkirálynő, aki anyaként sosem aggódja túl a dolgokat.

– Persze van bennem egy egészséges féltés, de abszolút nem vagyok paramami. Szerintem a gyereknek ki kell tapasztalnia a dolgokat, ha beveri a fejét egy picit, nem kapok rögtön szívrohamot. Medike is egyre okosabb, jó látni, ahogy feltérképezi a körülötte lévő világot – magyarázta Edina, aki az étkezés terén is igyekszik tudatos lenni.

– A szülés után volt egy időszak, amikor lefogytam, az elmúlt pár hét nagy hajtásában azonban nem tudtam eléggé odafigyelni, összevissza ettem, aminek meg is lett az eredménye. Most nem vagyok elégedett, de a test állítólag nem felejt, úgyhogy remélem, hogy hamarosan visszanyerem a régi a formámat – tette hozzá.

További cikkek: