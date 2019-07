Letarolta a vihar az országot

Extra

Villámcsapás miatt ketten megsérültek a csepeli strandon, egy nőt pedig libegővel kellett megmenteni. Fákat döntött ki, tetőket rongált meg és vezetékeket szakított le a hétvégi vihar – országszerte több mint 1400 esetben riasztották a tűzoltókat, akik csak vasárnap hetvenhét alkalommal avatkoztak be Budapesten.

– Vasárnap csak a fővárosban hetvenhét alkalommal avatkoztak be a kollégák. A viharkárok jellemzően a közép- és dél-pesti régiót érintették. A hirtelen lezúduló csapadék miatt pincéket és mélyebben fekvő területeket öntött el a víz, de kidőlt fákat és leszakadó vezetékeket is hagyott maga mögött a főváros fölött átvonuló szupercella – mondta a Lokálnak Dóka Imre tűzoltó főhadnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. – Csepelen, a fürdő területén villám csapott egy fába, illetve az egyik medencébe. A fa közelében tartózkodó 15 éves fiú és egy középkorú férfi eszméletét vesztette. A fiú légzése és vérkeringése leállt, újra kellett éleszteni. A férfi feltételezhetően belső sérüléseket szenvedett, végül, mindkettejüket stabil állapotban kórházba szállították. A tizenhatodik kerületben egy ikerház tetőszerkezetébe csapott a villám, mire a fővárosi hivatásos, illetve a zuglói önkéntes tűzoltók a helyszínre értek, már teljes terjedelmében, kétszáz négyzetméteren égett az épület. Hét vízsugárral oltották el a lángokat – tette hozzá a szóvivő.

Libegővel mentettek

Az extrém vihar extrém mentési folyamatot is igényel. Vasárnap egy idős nő szenvedett balesetet Budapesten miközben a libegő alatti területen sétált. A csúszós talaj miatt azonban kreatív megoldást választottak a tűzoltók a hölgy mentésére: a libegőt használva jutottak fel a baleset helyszínére, majd miután ellátták egy mentőhámmal a libegőhöz erősítve juttatták le.

Fa alá és víz közelébe ne meneküljünk

Németh Lajos meteorológus arra figyelmeztet, hogy minden vihar-előrejelzést komolyan kell venni. – Nagyon kevesen számolnak azzal, hogy komoly károk vagy balesetek lehetnek ilyenkor. Mindig elmondjuk, hogy víz és fa közelében ne keressenek menedéket az emberek, az autósok pedig a nagyon heves esőben inkább álljanak félre. A most extrémnek számító időjárás pedig a jövőben sem fog enyhülni – mondta a meteorológus, aki a jövő heti időjárást is megjósolta. – A viharos időjárásnak körülbelül kedden-szerdán lesz vége, ám a hétvégén újabb hidegfront jön, így nagy felmelegedésre most sem számíthatunk.