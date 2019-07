Lövöldözés volt Brooklynban: egy ember meghalt, 11 megsebesült – Videó!

Lövöldözés volt szombat éjjel Brooklynban egy szabadtéri rendezvény végén: egy ember meghalt, 11 megsebesült – adta hírül a rendőrség.

Hogy ki, vagy kik kezdtek lövöldözni, azt vasárnap – helyi idő szerint – délelőttig nem sikerült kideríteni, ahogy azt sem, hogy miért. A rendőrség még nem vett őrizetbe senkit.

A rendezvény az évenkénti öreg autók – old timerek – fesztiválja volt, amelyre 2-3 ezren voltak kíváncsiak. A lövések hallatán az emberek pánikszerűen rohantak fedezékbe.

A halálos áldozat egy 38 éves férfi, akivel fejlövés végzett. A 11 sebesült közül hat már elhagyhatta a kórházat.

