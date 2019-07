Meghalt a tunéziai elnök

Külföld

Meghalt Bédzsi Káid esz-Szebszi tunéziai elnök – jelentette be az észak-afrikai ország elnöki hivatala csütörtökön. A vezető halálhírét követően az ország Független Választási Bizottsága szeptember 15-re tűzte ki az elnökválasztást és október 6-ra a parlamenti választásokat.

Tunézia első demokratikusan választott államfőjét szerda este szállították be egy tuniszi katonai kórházba, ahol az intenzív osztályon ápolták. A 92 éves Szebszi csütörtök reggel halt meg.

A 2014 óta hivatalban levő államfő már június végén is töltött néhány napot kórházban súlyos betegség miatt, azóta ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Halála előtt nem sokkal bejelentette, hogy nem indul a következő elnökválasztáson, és aláírta azt az államfői rendeletet, amellyel elindították az előkészületeket az év második felére tervezett parlamenti és elnökválasztásra.

A tunéziai alkotmány értelmében a parlament elnöke tölti be ideiglenesen az államfői tisztséget legfeljebb 90 napig, amíg az új választásokat előkészítik.

Széles körben úgy tartják, hogy Tunézia az egyetlen valódi sikertörténete a 2011-es “arab tavasznak”, amelynek során elűzték a hatalomból az autokratikus eszközökkel irányító Zin el-Abidin ben Ali elnököt, aki 1987 óta állt az állam élén. Az országnak új alkotmánya lett, és 2011-ben, majd 2014-ben is demokratikus választásokat tartottak.

Az “arab tavasznak” köszönhető politikai előrelépéseket azonban nem kísérte gazdasági fejlődés, és az utóbbi években egyre nőtt az elégedetlenség, sokasodtak az utcai tüntetések, miután egyetlen kormány sem volt képes rendezett viszonyokat teremteni a gazdaságban. A munkanélküliségi ráta mára 15 százalékra emelkedett a 2010-es 12 százalékról a gyenge növekedés és a befektetések alacsony szintje miatt.

Bédzsi Káid esz-Szebszi már a 2011 előtti időszakban is meghatározó politikai vezető volt Tunéziában: külügyminiszteri posztot töltött be Habib Burgiba, az első tunéziai köztársasági elnök idejében, ben Ali uralma alatt pedig parlamenti elnök is volt. Miniszterelnökként állt az ország élén 2011-ben a ben Ali elmozdítása utáni átmeneti időszakban, majd 2014-ben választották elnökké. Bár az alkotmány értelmében csak korlátozott – elsősorban a kül- és védelmi politikára kiterjedő – hatalommal bírt, várhatóan mégis meghatározó stabilizáló erőként fognak rá emlékezni halála után.

Örökségének egyik legfontosabb eleme várhatóan az lehet, hogy felkarolta a nők jogainak kiszélesítését. Szebszi javaslatára törölték el például 2017-ben azt a több évtizedes korlátozást, amely szerint muszlim nők nem köthettek házasságot nem muszlim férfiakkal. Egy évvel később pedig olyan jogszabályt terjesztett elő, amelynek értelmében nők és férfiak egyenlő arányban örökölhetnek.