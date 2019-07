Miklósa Erika: Szülőként legfontosabb a példamutatás

Extra

P. L. ,

Miklósa Erika bejárta a fél világot, megtöltötte a legnagyobb koncerttermeket, mégis élete egyik legcsodásabb élményeként írta le azt a hangversenyt, amit a felújított szabadkai zsinagógában adott néhány hete. A közönség soraiban ült Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó is.

– Túlcsordult a szívem, konkrétan boldogságsokk ért – kezdte Miklósa Erika. – Még ma is egy jóleső melegség tölt el, amikor visszagondolok, hogy a felújított zsinagógában énekelhettem, hiszen onnan nem messze éltek a nagyszüleim, úgyhogy elöntöttek a gyerekkori emlékek. Igazi érzelmi hullámvasút volt nekem ez a szabadkai látogatás, csodás érzés volt találkozni a sok rokonnal, ismerőssel, akik szintén meghallgatták a koncertet. Miközben az összetartozás és a magyarság ereje is megmutatkozott ezen az estén.

Miklósa Erika előadására Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó is kíváncsi volt, külön ezért érkeztek Szabadkára. – Rendkívül megtisztelő volt a jelenlétük. Nagyon szeretik a komolyzenét. A koncert utáni fogadáson volt alkalmunk kicsit kötetlenebb módon is beszélgetni kultúráról, művészetről, családi dolgokról, gyerekekről. Talán nem árulok el titkot, hogy nagyon kedvelem a miniszterelnök édesanyját, akivel a fehérvári református egyházközösség ügyei kötnek össze. Lévai Anikóval pedig máskor is szoktunk beszélgetni kulturális témákról – mesélte az operaénekesnő.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művésznő hamarosan Budapesten a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is látható lesz, a Magyar Mise című előadásban szerepel majd augusztus 20-án. – A kultúra révén áthidalhatunk minden ellentétet, összehozza az embereket. Kultúra nélkül nincs közösség, nincs identitás és ünnepek sincsenek. A kultúra mi magunk vagyunk. Augusztus 20-án a Magyar Misében részt venni – számomra külön öröm. Sűrű kifejezése mindannak, amiről az előbb beszéltem. A Magyar Mise a közönség számára úgy beszél a spiritualitás fontosságáról, hogy nem követi szorosan egyik egyházi felekezet előírásait sem.

Az opera-énekesnőnek minden rajongója közül kislánya, Bibi a legfontosabb. – A lányom, ha épp ráér – nevetett az énekesnő – elkísér a koncertekre. Ilyenkor általában ami érdekli, azt végignézi, ha megunja, fut egy kört és visszajön. Legutóbb Székelyföldön is velem volt, játszott a gyerekekkel, megtapasztalhatta, milyen az élet máshol. Ő a mindenem. Szülőként az a legfontosabb, hogy példamutatóan éljünk. Bibinek pedig három kincset szeretnék a lelkébe ültetni, a hitet, a hűséget és a szeretetet.

Kiemelten fontos ügy a tehetséggondozás Miklósa Erika a Kis Virtuózók Alapítvány egyik alapító tagja, aki maga is támogatja a fiatalok tehetséggondozását. Mindez a kormány számára is kiemelten fontos ügy, hiszen a Nemzeti Tehetség Programban idén 3,3 milliárd forint áll rendelkezésre, amit erre a célra fordítanak – mondta a múlt hónapban Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára. Erre a célra, a pályázati felhívás pedig már elérhető. A kormány fontosnak tartja, hogy minél fiatalabb korban minél több hangszerrel, minél több művészeti tevékenységgel találkozhassanak a fiatalok, és a tehetséggondozó szakemberek segítségével megtalálják azokat a területeket, ahol kibontakozhatnak.

További cikkek: