Mutatjuk, miért veszélyes a palackos víz az autóban

Több veszélyt is rejteget kánikula idején az autó utasterében felejtett ásványvíz. A műanyag palackon áthaladó napsugarak akár fel is gyújthatják az autót.

Ezért ne hagyd sose a kocsiban a vízzel teli palackot.



Tűzveszélyes a műanyag palackos ásványvíz



Azt mindenki jól tudja, hogy pl. hajlakkot, spray-t, öngyújtót nem hagyunk az autóban, mert tűzveszélyes. Azt már jóval kevesebben, hogy az ásványvizes palack is ugyanilyen veszélyeket rejt. A napsugarak ugyanis könnyen érhetik olyan szögben az üveget, hogy az lángra lobbantsa például az üléshuzatot. A vízsugarak ilyenkor nagyítóként működnek, ezért a tűző napon parkoló autót akár fel is gyújthatják – ismerteti a Drivemebaby.hu.

Az oklahomai Midwest City Tűzoltóság saját kísérlete bebizonyította, hogy a félelmek nagyon is valósak. A vizsgálatot azután végezték el, miután egy amerikai technikus saját szemével látta az ebédszünetében, ahogy lángra kap egy autó ülése a bent felejtett ásványvizes palacktól.

Fertőzéseket is okozhat a sokáig napon hagyott víz



A portál arról is beszámol, hogy nem lehet szó nélkül elmenni a kórokozók mellett, amelyek hő hatására keletkezhetnek a vízben, legyen az autóban hagyott csapvíz vagy ásványvíz. Különösen igaz ez a megbontott üvegre, amibe már beleittunk. A palack szájánál és csavaros részénél ilyenkor a szokásosnál is gyorsabban szaporodnak a baktériumok, vírusok. Éppen ezért még az újratölthető kulacsot is tanácsos minden nap alaposan elmosni, akkor is, ha csak vizet teszünk bele.

Az eldobható flakonokat pedig újratölteni egyáltalán nem tanácsos, bármennyire is takarékosnak, fenntarthatónak tűnik. Ugyanis a folyamatos használat során mikrorepedések keletkeznek rajta, amelyben a kórokozók még inkább megtapadnak. Ezeket a PET-palackokat – sajnos – egyszeri használatra tervezték. Ám ha szelektíven gyűjtöd, akkor újrahasznosítják, és akár autóalkatrész is készülhet belőle.

Ugyanilyen veszélyes a műanyag palackból kioldódó BPA vegyület, mely napfény és hő hatására nagyon könnyen belekerülhet a vízbe. A megoldás tehát: BPA mentes újratölthető kulacs csapvízzel, amit sosem hagyunk az autóban és minden este elmosunk. Fő a biztonság és a környezet védelme!