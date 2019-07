Mutatjuk, mit tehetsz, ha nem vettek fel az egyetemre

Belföld

Idén több mint 112 ezren jelentkeztek egyetemekre, főiskolákra, a diákoknak szerdán a fővárosban és az ország több városában ponthatárváró rendezvényeket tartottak. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után azonban sajnos nem mindenki örül az eredménynek.

Ha te is azok közé tartozol, akiknek idén nem jött össze a vágyott egyetemi vagy főiskolai képzés, ne ess kétségbe. A TanfolyamOKJ.hu segítségével összeszedtük, merre indulhatsz el.

A legkézenfekvőbb lehetőség a pótfelvételi eljárás, melyre várhatóan július végétől augusztus elejéig lehet majd jelentkezni. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akik a hagyományos felvételi eljárás során semelyik felsőoktatási intézménybe nem kerültek be, vagy egyáltalán nem is jelentkeztek. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételiben már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni, a felsőoktatási intézmények pedig jellemzően már csak az önköltséges formában indított képzésekre vesznek fel jelentkezőket.

Ha a pótfelvételi sem hozza meg a várt eredményt, elkezdhetsz további pontokat gyűjteni a következő, őszi felvételi időszakra, például szintemelő érettségi vagy nyelvvizsga letételével.

A főiskolai vagy egyetemi továbbtanuláson túl azonban más lehetőségeid is vannak, például elvégezhetsz egy OKJ képzést.

2015 júniusától az állam már két szakma megszerzését biztosítja ingyenesen. Nappali tagozaton 25 éves korig, esti tagozaton korhatár nélkül lehet ingyenesen tanulni. A nappali tagozatosok jogosultak diákigazolványra, családi pótlékra (annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét), árvasági ellátásra, egészségbiztosításra. Az esti tagozaton tanulók estis diákigazolványt igényelhetnek.

Érettségivel szakképesítésenként három tanéven keresztül lehet ingyenesen tanulni. Az OKJ képzések nagy része kétéves, így az sem okoz gondot, ha az Országos Képzési Jegyzékben előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig tart megszerezni a bizonyítványt.

Jelentősen lecsökkent azonban azoknak a felnőttoktatási intézményeknek száma, ahol ingyenesen lehet szakmát tanulni. Ráadásul nem is minden az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakma végezhető el államilag támogatott formában, csak fizetős felnőttképzésben. Számos felnőttképző intézmény indít OKJ-s tanfolyamokat, ahol rövidebb idő alatt szerezhetik meg a szakmai végzettséget a jelentkezők, mint az iskolarendszerű képzések során.

„A felnőttképzések nem ingyenesek, nem jár a jelentkezőknek diákigazolvány, de a szervező iskolák számos más előnyt nyújtanak a tanulóknak. Ezek az iskolák igyekeznek alkalmazkodni a munkaerő-piaci kereslethez, és sok esetben partnercégekkel együttműködve segítenek a végzett tanulóknak az elhelyezkedésben. A diákok igényeihez is jobban igazodnak az iskolarendszerű képzésekhez képest, például többféle ütemezésben indulnak tanfolyamok, hogy munka mellett is be tudjanak járni a tanulók. Mivel ezek piaci alapon működő iskolák, így jobb körülmények közt, modernebb eszközökön sajátíthatják el a diákok a választott szakmát.” – nyilatkozta lapunknak Szabó Andrea, a TanfolyamOKJ.hu munkatársa.

Fontos tudni, hogy az OKJ képzéssel nem fogynak az államilag finanszírozott félévek, így ugyanannyi ideig tanulhatsz majd állami ösztöndíjas formában, mint azok, akik nem szereztek OKJ-s végzettséget.

Felsőfokú vagy emelt szintű OKJ képzéseket abban az esetben is érdemes elvégezni, ha a későbbiekben egyetemi vagy főiskolai képzésre szeretnél jelentkezni, hiszen ha az adott szakirányon tanulsz tovább, és a szakterületen oktató egyetemek és főiskolák úgy döntenek, az OKJ-s végzettségért 32 többletpontot kaphatsz.