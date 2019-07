Ezek a ruhák drágábbak, mint a dizájner öltönyök – Videó!

Külföld

Nem mindennapi jeleneteknek lehettek szemtanúi, akik csütörtökön is ellátogattak Tusványosra. A nap folyamán számos pódiumbeszélgetést rendeztek, de volt itt esküvő is és népviseletbe öltözött emberek is.

A Ripost riportere kiderítette, hogy Hortobágyról érkeztek a díszes népviseletbe öltözött emberek, de még egy megdöbbentő dolog kiderült: bizony, ezek a ruhák többe kerülnek, mint a dizájner öltönyök.

