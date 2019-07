Novák Katalin: A futócipőm mindig velem utazik

Belföld

Július 1-jével négy új elemmel bővült a családtámogatási rendszer: tovább csökkenthetik a gyermeket nevelő családok jelzáloghitelük összegét, a CSOK-hoz kapcsolódó kölcsön már használt lakás vásárlására is fordítható, valamint igényelhető a maximum 10 millió forint értékű kamatmentes Babaváró Támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is. Novák Katalin államtitkár lapunknak adott exkluzív interjújában mesélt a Családvédelmi Akcióterv elemeiről és arról, hogy mit tesz az egészségéért édesanyaként.

– Júliustól már használt lakásra is felvehető a CSOK-kölcsön. Miért változtattak az eredeti tervezeten?

– Azt szeretnénk, ha a magyar emberek a saját tulajdonú otthonukban élhetnének, hogy biztonságban érezzék magukat és a vágyott gyermekek megszületethessenek. Mi változatlanul a magyar gyermekes családok támogatásával képzeljük el Magyarország jövőjét. A sok nyugati ország által erőltetett migráció zsákutca. A CSOK az otthonteremtésben segít. Ez egy olyan, vissza nem fizetendő támogatás, aminek nagysága attól függ, hány gyermeket vállalnak, nevelnek a szülők, es akar a 10 millió forintot is elérheti. Kapcsolódik hozzá egy kedvezményes kamatozású kölcsön is, akar 15 millió forintos összegben, amit most mar használt lakás vásárlásához is igényelhetnek. Meggyőződésem szerint ezzel ott segítünk, ahol a leginkább kell. A kormányzásunk egyik alapvetése, hogy a családtámogatásokat folyamatosan bővítjük, egyre szélesebb kör számára igyekszünk elérhetővé tenni a kedvezményeket. A CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott kölcsön esetében a törlesztőrészlet tízmillió forintnál maximum 48, tizenöt milliónál maximum 72 ezer forint, ez összevetve az albérletárakkal, igazán kedvező. Ehhez kapcsolódik a jelzáloghitel elengedésének lehetősége, amely azoknak szól, akiknek van ingatlanfedezetű jelzáloghitelük, és még szeretnének gyermekeket, vagy jön az újabb baba. Ilyenkor a fennálló hitel esetén a második gyermek érkezésekor egymillió, a harmadiknál négymillió, minden további gyermeknél pedig egy-egy millió forintot elengedünk, és ez a CSOK kölcsönre is vonatkozik.

– Hogyan dolgozták ki az autóvásárlási támogatás részleteit?

– Sokan segítik a munkánkat javaslatokkal, ötletekkel, építő jellegű kritikákkal. Az autóvásárlási támogatás javaslatát például a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) fogalmazta meg. A nagycsaládosoknál gyakori probléma, hogy családi autó régebbi, rosszabb állapotú, ráadásul, ha jön a negyedik gyermek, már nem fér el a család egy klasszikus ötszemélyes kocsiban. Sőt, ha csak egy családi nyaralásra gondolunk, már három gyermekkel is nehézkes lehet az utazás a gyerekülések és a bőröndök mellett. Ezért a Családvédelmi Akcióterv részeként legfeljebb két és félmillió forint támogatást biztosítunk a legalább három gyermeket nevelő családok számára új, 7 személyes autó vásárlásához. Fontos, hogy a támogatás mértéke az autó vételárának a felét nem haladhatja meg. További segítség, hogy ezt az összeget önrészként is felhasználhatják a családok hitelfelvétel esetén. Azt is érdemes tudni, hogy a fogyatékkal élő gyermek életkora nem számít korlátnak a támogatásban, mert őket gyakran élethosszig szállítani kell.

– Az ellenzéki sajtó egyik kedvenc szólama, hogy káoszt vizionáltak a babaváró támogatás életbe lépésekor. Tisztázná ennek részleteit?

– Ma már nem kell vizionálni semmit, találgatásokra sincs szükség, hiszen a program július 1-jén, az ígért időpontban elindult. Az első hét tapasztalatai igen kedvezőek. Óriási az érdeklődés, a kormányablakoknál és a bankokban is sokan jelentkeznek a támogatásokért. Már több száz párnak átutalták a tíz millió forintot, és naponta közel kétezren intézik a Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatos ügyeket a kormányablakoknál. Az tény,hogy a fiatalok is alig hiszik el, hogy kaphatnak tízmillió forintot, amit bármire fordíthatnak, abban az esetben, ha terveznek gyermeket vagy esetleg már úton is van a baba. Az igényléshez fontos feltétel, hogy a pár házasságban éljen, az édesanya negyvenegy évnél fiatalabb legyen, illetve a szülők egyike rendelkezzen legalább 3 év munka- vagy hallgatói jogviszonnyal. A támogatásra akkor is jogosultak, ha már van gyermekük, de csak a július 1. után született gyermekek után igényelhető a kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön. A kölcsön törlesztését 3 évre felfüggesztjük, ha érkezik az első gyermek, ha úton van a második, tovább szüneteltetjük a törlesztést és elengedjük a fennálló tartozás 30 százalékát, ha pedig érkezik a harmadik baba is, akkor a kölcsönből támogatás lesz, és egyetlen fillért sem kell visszafizetnie a családnak. Fontos, hogy megvédjük azt, amit elértünk. A családtámogatások egyik legfontosabb elve a kiszámíthatóság, mi erre törekszünk. A magyar emberek még emlékeznek arra, amikor a baloldal elvette a GYES harmadik évét, megszüntette az otthonteremtési programot, a családi adókedvezményt. Ne legyenek illúzióink, ma is ezt tennék. Ráadásul az ellenzéket ugyanaz a Gyurcsány Ferenc vezeti, aki egyszer már próbálta romba dönteni ezt az országot.

– Milyenek a nemzetközi visszajelzések a családvédelmi akcióterv kapcsán, és volt-e külföldi modell a program kialakítására?

– A világ bármely részén fordulok meg, mindenhol elismeréssel szólnak a Családvédelmi Akciótervről, a magyar családpolitika hivatkozási alappá vált. Még azok is méltatják a családtámogatási rendszerünket, akik egyébként kritikusak velünk. A kollégák leggyakrabban az iránt érdeklődnek, hogy honnan biztosítjuk a forrásokat egy ilyen nagyságrendű programhoz. Számunkra azonban ez nem kiadás, hanem befektetés a közös magyar jövőnkbe. Az, hogy a források rendelkezésre állnak, annak köszönhető, hogy a magyar emberek sokat és szorgalmasan dolgoznak, a gazdaság évről-évre jobban teljesít, 800.000 új munkahelyet teremtettünk, jelentősen emelkedtek a bérek és az adórendszert is a lakosság érdekei szerint alakítottuk át. A 2020-as költségvetés a családok támogatásának költségvetése, két és félszer annyit fordítunk a gyermekes családokra, mint a baloldal által utoljára benyújtott, 2010-es költségvetés. Nemzetközileg is zsinórmérték lett a magyar családpolitika, amit úgy fejlesztünk, hogy a külföldi példákat is figyeljük, és ha jó gyakorlatot látunk, nem szégyelljük eltanulni azt.

– Kata lánya nemrégiben elkísérte a Parlamentbe. Mit gondolnak a családban az ön munkájáról?

-Háromgyermekes családként a mi életünkben is megvannak a mindennapi kihívások. Nagy szükség van a spontaneitásra és a rugalmasságra, annál is inkább, mivel már akkorák a gyerekeink, hogy bármikor felhívhatnak minket egy-egy légből kapott ötlettel, ami átalakítja nem csak a napunkat, hanem akár a következő heteinket is. Az én elsődleges munkahelyem a családom, az életnek ez az egyetlen területe, ahol pótolhatatlannak érzem magam. A gyerekek és a férjem is támogatnak, értik, érzik, hogy a munkám arról szól, hogy a magyar emberek életkörülményein, kilátásain javítani tudjunk. Persze az is fontos, hogy az összes családért végzett munka mellett ne sérüljön a sajátunk. Ezért is hálás vagyok, hogy annak idején hat évet otthon tudtam tölteni a gyerekekkel, erre az alapra tudunk építkezni. A gyerekek pedig a mai napig kikövetelik a figyelemből a maguk részét, ráadásul egy hónapja van egy kutyánk is, ami azt jelenti, hogy még valakiről gondoskodni kell.

– A pótolhatatlanság miatt is nagyon fontos egy édesanya egészsége. Mire és hogyan szakít időt ennyi teendő mellett?

– Futok és nagyon intenzív otthoni edzéseket végzek, szigorú menetrend szerint, általában heti ötször-hatszor. Hajnalban szoktam sportolni, hogy mire a család felkel, már túl legyek rajta. Ez az egyetlen lehetőségem arra, hogy beleférjen a napomba a testmozgás. Mire munka után hazaérek és mindent elintézünk, megbeszéljük a családi ügyeket, késő este lesz. Akkor már kevésbé van energiám nekikezdeni. A külföldi útjaimra is magammal viszem a futócipőmet, igazság szerint a táskám nagy részét a cipőm és a futófelszerelésem foglalja el. Talán így sikerül jó példát is mutatni a gyerekeinknek, és szellemileg is sokkal összeszedettebb vagyok, ha sportolok.

