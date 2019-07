Ön tudta ezt? Így kellene kinéznie egy árajánlatnak!

Belföld

Lokál ,

Bár nincs rá hivatalos statisztika, de a piaci szereplők szerint rengeteg cég azért esik el a megbízásoktól, mert nem tud jól árajánlatot írni. Ez egy olyan műfaj, ami a vállalat sikerességében elengedhetetlen szerepet játszik, éppen ezért a tökéletességre kell törekedni. A tartalom és a forma is egyaránt számít, ráadásul olyan apróságokon lehet elbukni, amire a legtöbben nem is gondolnánk.

Egy cég életében számtalan dolog okozhat fejfájást, az elmaradhatatlan teendők mellett pedig sokan nem fordítanak elég időt az árajánlatok kidolgozására. Ez alapvető hiba főleg a KKV szektorban, hiszen az ügyfelek az ajánlat alapján döntik el, hogy megkötik-e az üzletet. De ha az tartalmában és formájában egy amatőr cég látszatát kelti vagy nem rendelkezik elég információval, akkor alighanem hamar tovább állnak.

Megmutatjuk, mire kell figyelni!

Fontos, hogy személyre szabott legyen

Az árajánlat egyik legfontosabb jellemzője, hogy mindig személyre szabott. Az ügyfeleknek tilos brossúrát küldeni, hogy maguk válasszák ki az általuk legjobbnak gondolt terméket vagy szolgáltatást, mert az esetek többségében ez nem vezet eredményre. Előzetes megbeszélés után célzottan kell elküldeni nekik, számukra mi lehet a legmegfelelőbb.

Több variációt kell kínálni

Ehhez kapcsolódik, hogy minden esetben adjunk meg egy olcsóbb és egy drágább, extrákkal kiegészített lehetőséget is. Az ügyfél így elgondolkozhat rajta, hogy hajlandó-e több pénzt áldozni egy minőségi termékért, szolgáltatásért, vagy ragaszkodik az egyszerűbbhöz.

Nem csak az ár a fontos

Ezzel együtt ne csak az árra fókuszáljunk az ajánlatban. Az emberek egyáltalán nem kedvelik, ha lerohanják őket a számokkal, ezért a levélben részletesen írjuk le a termékhez kapcsolódó tudnivalókat, a kapcsolódó szolgáltatásokat és rögzítsük a szállítási időt. Ha megfelelő kontextusban készül el az ajánlat, az a vevők számára is vonzó lesz.

Gyorsnak kell lenni

Gyakori probléma még, hogy a cégek azt gondolják, az árajánlat elkészítése napokig is ráér. Ez hatalmas tévedés, mert az ügyfelek többsége türelmetlen, idő közben máshol is szétnéz, így könnyen el is veszthetjük őt. Megoldás: még aznap küldjük el az érdeklődőknek, hogy mivel szolgálhatunk nekik.

Erős vizuális megjelenés



Az átküldött ajánlat akkor kelt professzionális benyomást, ha formailag is rendben van. Kell egy címoldal céglogóval, címzettel és feladóval, a szövegrészben pedig mindent akkurátusan tagoljunk, hogy átlátható legyen.

Az árajánlatok írását könnyíti meg egy új magyar startup, a Brillit. Magyarország első online üzleti közössége, amely az online térben kapcsolja össze a vállalkozásokat anélkül, hogy találkoznának.

A platformon a cégek másodpercek alatt kérhetnek egymástól árajánlatokat, melyeket a beszerző egy helyen összesítve lát és eldöntheti, hogy számára melyik a legmegfelelőbb. A szolgáltatás automatikusan értesíti a többi árajánlattevőt is a beszerző választásáról, így nemcsak gyorsabb, hanem tervezhetőbb és transzparensebb is a folyamat.

„A Brillitnek nem az a célja, hogy leszorítsa az árakat, hanem az, hogy a vásárló és az eladó is maximálisan elégedett legyen. Célunk egy olyan üzleti közösséget létrehozni, amely tagjai megbízhatóak, ellenőrizhetők, ezért minden tranzakció után értékelhetik egymást a vállalkozások” – mondta a Lokálnak Kovácsné Szabó Erzsébet, a cég ügyvezetője, és alapító társtulajdonosa.