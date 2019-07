Otthonra találtak a cirkuszi oroszlánok

Extra

Holló Bettina ,

Hányatott sorsú romániai cirkuszi oroszlánok költöztek a veresegyházi Medveotthonba. A nyolc felnőtt és a két kölyökoroszlán már most nagyon jól érzi magát.



Az állatok egy román vándorcirkusz „fellépői” voltak, és a nagyragadozók cirkuszi bemutatásának ottani tiltása miatt kerültek Érdre, ahol azonban nem volt mód a tartásukra, így a medveotthon fogadta be őket.

– Egyébként is tervben volt egy nagymacskakifutó építése, amely huszonhét nap alatt el is készült. Egy 1700 négyzetméteres külső és egy 200 négyzetméteres belső tér áll a rendelkezésükre, ahol bizonyára jól érzik majd magukat. A két hónapos kölyköket egyelőre elkülönítve neveli egy gondozó, de pár hét múlva velük is találkozhatnak a látogatók – árulta el a Lokálnak Kuli Bálint, a veresegyházi Medveotthon igazgatója. – Állatkertünkben ők az első oroszlánok, eddig főleg medvéket, farkasokat és rénszarvasokat tartottuk. Az újoncoknak garantáltan jó soruk lesz, a nagymacskáknál arra kell fokozottan odafigyelni, hogy csak marhát, lovat és szárnyast ehetnek – tette hozzá.