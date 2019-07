Szijjártó: Magyarország erősödik a trieszti kikötővel

Belföld

Lokál ,

„A Trisztben létesülő magyar kikötő a hazai vállalatoknak megbízhatóságot és kiszámíthatóságot jelent majd, ami fellendíti az exportot” – magyarázta a tengeri kikötő projektjét Szijjártó Péter külgazgdasági és külügyminiszter az Origónak.

Mint ismert, Magyarország nemrég vásárolt egy kikötőhelyet a horvátországi Triesztben. „A külügyminiszter emlékeztetett: a város az egyik legközelebb fekvő tengeri kikötő Magyarországhoz képest, úton és vasúton is elérhető 24 óra alatt.

„A kikötő kapacitása elég ahhoz, hogy a magyar exportáló vállalatok igényeit ki tudjuk elégíteni” – szögezte le a szaktárca vezetője, aki felhívta a figyelmet, hogy „Olaszország mára a negyedik legfontosabb kereskedelmi partnerünk” lett, Trieszt forgalma „rendkívül dinamikusan” nőtt, míg a hazánkból az olasz tengeri kikötő felé induló kereskedelmi forgalom megnégyszereződött, s most tovább duplázódhat. Szijjártó azt is elárulta: a kikötőnek három év alatt kell elkészülnie, a fejlesztésbe pedig a V4-országokat is be kívánjuk vonni.

„A magyar kikötővel Magyarország erősödik, hiszen a gazdaságnak és a vállalkozásoknak alapvető érdeke, hogy legyen egy magyar kijárat a tengerre. A megtérülés pedig már most nyilvánvaló a kikötőt övező érdeklődés alapján. A magyar és nemzetközi cégek a raktározásért, logisztikáért, szállítmányozási szolgáltatásért jelentős összegeket fognak fizetni, ami egyértelműen jó a magyar nemzetgazdaságnak” – szögezte le a miniszter.

Szijjártó arról is beszélt, hogy az ENSZ-ben újra napirendre kerülő migrációs paktumra Magyarország ugyanúgy nemet mondott, mint tavaly decemberben, és az USA, Izrael, Lengyelország és a V4-ek is ellene szavaztak. „Érthetetlen, miért kell végrehajtási tervet készíteni egy dokumentum mellé, amiről azt állítják, hogy nem kötelező, másrészt minden dokumentum hivatkozási alap lesz, beépül a nemzetközi jogalkotásba és a bírói gyakorlatba, tehát harcolni kell ellene.”

