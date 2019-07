Támadják a menekültügyi rendszert Sorosék

Belföld

Lokál ,

Örömhírként tálalja a Soros-hálózat támogatásával működő Helsinki Bizottság, hogy az Európai Unió Bíróságán egy kétes hírű orosz vállalkozó ügyében sikerrel támadták a hazai menekültügyi rendszert. Ifj. Lomnici Zoltán jogász szerint a döntés valójában öngól Soroséknak.

Hatalmas sikerként tálalja a Soros-hálózat szolgálatkész tagja, a Magyar Helsinki Bizottság, hogy a kétes módon meggazdagodott Alekszij Torubarov perében az Európai Unió Bírósága (EUB) az uniós joggal ellentétesnek mondta ki azt a 2015 óta élő magyar szabályozást, miszerint a bíróság saját hatáskörében nem változtathatja meg a menedékjogi határozatokat, de ha szükséges, új eljárásra utasíthatja a menekültügyi hatóságot – írta a Magyar Nemzet.

Az orosz Torubarov a 2000-es évek elején az ellene zajló eljárások elől Csehországba menekült, majd egy 2011-es kirándulása alkalmával Ausztriában Interpol-körözés alapján őrizetbe vették. Nem kapott menedékjogot, kiadták Oroszországnak, ahonnan fél év után Ukrajnán át Magyarországra szökött. A magyar zsaruk elfogták, a férfi menekültügyi kérelmet adott be, amit háromszor utasított el a hatóság. Ezt követően a Soros-hálózathoz kötődő Helsinki Bizottság támogatásával egy pécsi bíró az EUB-hoz fordult, amely most megállapította: az uniós jog szerint a bíróságokat nem lehet kötelezni erre, saját hatáskörükben is megváltoztathatják a hatóság határozatait. Ezt a menekültügyi hivatal hatáskörét csorbító ítéletet ünnepelte közleményében a Helsinki Bizottság, de a Magyar Nemzetnek nyilatkozó jogi szakértő figyelmeztetett: a fagyi visszanyalt.

– A Magyar Helsinki Bizottság állításával ellentétben az EUB döntése mindössze egy szakmai vita része… semmi sem köti a magyar bíróságokat, (…) a jövőben is élhetnek azzal a jogosultságukkal, hogy visszaküldjék az ügyet a menekültügyi hatósághoz – magyarázta ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint az ítélet nyomán a bíróság akár olyan menedékjogokat is megvonhat, amelyeket korábban megadott, vagy szűkítheti a menekültjogot, ha úgy látja: a hatóság túl tágan értelmezte a genfi egyezményt.

