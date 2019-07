Titokban temették el Rutger Hauert

Extra

Kiss Nóra ,

Elhunyt Rutger Hauer, a Szárnyas fejvadász, a Batman és több sorozat legendás sztárja.

A 75 éves színészt hollandiai otthonában, szerettei körében érte a halál július 19-én. Azóta már titokban, szűk családi körben, eltemették. A hírt képviselője, Steve Kenis is megerősítette a The Daily Mailnek. Rutger gyors lefolyású betegségéről csak a legközelebbi barátai tudtak, ezért halála az egész filmes szakmát megrázta. Rutgert sok magyar kollégája és rajongója is gyászolja, a színész ugyanis többször forgatott hazánkban.