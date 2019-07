Tizenegy dolog, amit nem tudtál a Stranger Things-ről

Extra

Ugyan a harmadik évadnak már vége, mégis óriási Stranger Things lázban ég a világ. A Lokál összeszedte a sorozattal kapcsolatos “011” legizgalmasabb tényt. Szó lesz az FBI-ról, az amerikai kormány titkos projektjéről, és tematikába illő Budapest Parkos buliról is.

1. A szerzők ikrek

Nem a csillagjegyük, hanem ők maguk. Matt és Ross Duffer ikertestvérek, akik imádják egymást, többször dolgoztak már együtt. Az igazi áttörést azonban a Stranger Things hozta meg nekik.

2. A Montauk Projekt adta a show alapötletét

Ahogy a sorozatban is, úgy állítólag Montauk kisvárosában is egy titkos kísérleti labor volt, ahol az időutazás, a földönkívüliekkel való kapcsolat létesítés és az elmekontroll technikák kísérletei zajlottak. A Montauk Projektnek nevezett kutatásban állítólag Nikola Tesla is jelen volt. A híres tudós állítólag élete alkonyán titkos projekteken dolgozott az amerikai Modern Fizikai Kutatóintézet megbízásából. Néhányak szerint Einstein és Neumann János is a munkatársai voltak. Kutatásaikban a fizika határaival kísérleteztek, egyesek pedig misztikus tér- és időutazásról szóló kalandokról számoltak be. Mindezt természetesen tagadta az amerikai kormány, így mindezt csak a filmekben boncolgathatják.

3. Eredetileg nem Hawkinsban játszódott volna a történet

Az írók úgy gondolták, hogy a New York állam béli Montauk – éppen a korábbiak miatt – tökéletes helyszín lett volna. A kies kisváros, amit az óceán hullámai nyaldosnak épp annyira tűnik hétköznapinak mégis misztikusnak, mint amennyire Hawkinst is elvarázsolták. Az egyik helyszínbejáráskor azonban rájöttek, hogy télen szinte lehetetlen lenne ott a forgatás. Ezért kitaláltak egy fantáziavárost, Hawkinst.

4. Rengeteg jelentkező volt

Az alkotók 906 fiút és 307 lányt hallgattak meg, mire megtalálták a tökéletes színészeket a szerepekre. Mivel többen a szereplők közül igazi világsztárok lettek, úgy tűnik egészen jól sikerült a casting. A Tizenegyest alakító Millie Bobby Brownt, például a sorozat kezdete óta 19 különböző díjra jelöltek, és ebből kilencet be is zsebelt. A színésznő ugyan még csak tizenöt éves, de a Time magazin már a 100 legbefolyásosabb ember közé sorolta, és hatalmas divatcégek versengenek a kegyeiért, hogy megnyerjék modelljüknek.

5. Stephen King fedezte fel Tizenegyest

A híres író, Stephen King állítólag már a Betolakodók című filmben felfedezte magának Millie Bobby Brownt. Egyszer tweetelt is róla: “Ez a lány egyszerűen fantasztikus.”

6. Winona Rydert nehezen tudták meggyőzni

A Duffer testvérek állítólag négy és fél órás beszélgetésben győzték meg Winona Rydert, hogy vállalja el Joyce szerepét. Szerintünk jól döntött, ugyanis zseniális az alakítása, főleg az első évadban.

7. David Harbour mindenképpen kalapot akart

David Harbour, a Jim Hopper rendőrfőnököt alakító színész külön kérte, hogy kalapot viselhessen. Szeretett volna ugyanis kedvenc filmbéli karakterére Indiana Jonesra hasonlítani.

8. E.T. ihlette Tizenegyes viselkedését

Millie egy interjúban elmondta, hogy rendezői utasításra többször meg kellett néznie az E.T.-t, mert Dufferék azt mondták neki, hogy úgy kell viselkedjen, mint egy földönkívüli.

9. Több mint fél tonna Epsom-sót használtak

Ahhoz, hogy Tizenegyes valóban lebegni tudjon a vízen 544 kg magnézium-szulfátot vagyis Epsom-sót használtak fel.

10. A show zeneszerzői felmondtak korábbi munkahelyükön

A sorozat zenéit Michael Stein és Kyle Dixon szerezték, akik korábban filmekhez készítettek alapot, ám egy ideje senki nem kereste őket, így kénytelenek voltak civil munkát vállalni. A Duffer testvérek azonban amikor felfedezték őket maguknak, szabályosan kényszerítették őket, hogy felmondjanak, annyira tehetségesnek tartották őket. A két zeneszerzőnek egyébként azóta valóban nincs anyagi problémája és úgy tűnik valóban tökéletes választás voltak, hiszen a Budapest Park is az ő zenéik ihlette bulit tart!

11. Tizenegyes az FBI listáján

Mivel soha nem tudtuk meg, hogy Tizenegyes “testvérei” – persze Nyolcason kívül – hol vannak több rajongói teória is kering, hogy Tizi miért a “011-es” sorszámot kapta. Néhányak szerint mindennek az FBI-hoz lehet köze. A szervezet ugyanis minden évben kiadja a tíz legkeresettebb bűnöző nevét a nyilvánosságnak. Különleges esetekben azonban, amikor a tíz személy mellett van még egy, aki fokozott nemzetbiztonsági kockázatot jelent, felkerül tizenegyedikként a listára. Ő az, aki veszélyesebb az összes többinél, aki a listán szerepel…

