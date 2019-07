Zsiráfon lovagolt a részeg turista – Videó!

Külföld

Döbbenetes dolgot tett egy részeg férfi a kazahsztáni Simkent állatkertjében.

Rengeteg ember állta körbe és videózta, ahogy a turista először felmászik egy zsiráf kifutójának kerítésére, majd onnan az állat nyakába ült, és szó szerint meglovagolta az először nyugodt állatot.

A férfit saját és az állat biztonságát is veszélyeztetve többször is sikeresen felmászott a zsiráf hátára, az állat azonban látszólag megunta a játszadozást és kétszer is ledobta a hátáról a nem kívánatos lovasát.

