10 lélegzetelállító látnivaló, amit semmiképp ne hagyjon ki Las Vegasban

Összeállításunkból kiderül, milyen szuper helyek vannak Las Vegasban.

Kezdjük azzal, vajon hogyan barangolhatjuk be Amerikát anélkül, hogy súlyos milliókat kéne elköltenünk? Egyre többen vannak, akik hátizsákos turistaként vágnak neki a nagy útnak – nekik azonban számolniuk kell jó pár kellemetlenséggel. Ilyenek a sok átszállásos repülőutak, amik során fél napokat dekkolhatunk valamelyik reptéren. Szerencsére ma már nem csak a leggazdagabbak kiváltsága a kényelem: sokan döntenek úgy, hogy landolás után egyből lakóautót bérelnek, esetleg motorral vágnak neki a 66-os útnak.

Kevéssé ismert, de meglepően költséghatékony az is, ha egy magánrepülős (!) nyugati parti túrára fizetünk be. Nem, ez sem luxus! Hihetetlen, de körülbelül egy buszos körút áráért ússzuk meg a városnézést, kényelmesen, átszállások nélkül, transzferrel, szállodákkal, reggelivel együtt. Ha megszületett a tökéletes útiterv, vágjunk neki a Vegas-i kalandoknak!

A Las Vegas Strip ad otthont a kaszinóknak, amiket a filmekből már jól ismerhetünk: ezen a sugárúton tornyosulnak a felhőkarcoló méretű luxushotelek és plázák, éjszakánként pedig színes neonfényben úszik. Méterenként ütközünk valamilyen látványosságba, folyamatosan zajlanak a koncertek és performanszok, és az sem kirívó, ha séta közben félmeztelen go-go táncosok ugranak a nyakunkba. Lássuk, milyen látványosságokban lehet részünk itt végigsétálva!

Párizstól Velencéig 10 perc alatt

Ha járt már Velencében, meg lesz döbbenve, milyen precizitással másolták le az olasz város minden részletét a Venetian Hotelben, kék égbolttal, kanálisokkal és gondolákkal együtt. Még a Sóhajok hídja is megtalálható benne! A gondolázás pedig szórakoztató módja annak, hogy bejárjuk az óriási komplexumot. Innen nem messze található a Bellagio, ahol úgy érezhetjük, egy mesebeli tündér kertjébe csöppentünk: a gyönyörű virágok, sövények és vízesések tarkította botanikus kert mellett a gigahotel előtt kialakított szökőkút koronázza meg a látványosságot, ami esténként káprázatos fény- és víziműsorral szórakoztat.

Ezt az előadást nem is nézhetnénk kiválóbb helyről, mint a luxusétteremből, amit a Paris Las Vegasban, a párizsi Eiffel-torony tökéletes másában alakítottak ki. A torony csúcsáról, 46 emelet magasan fantasztikus 360 fokos panoráma tárul elénk, míg a hotel aljában a párizsi operaház pontos mását találhatjuk. A Strip átellenben lévő végén pedig olyan látványosság vár, ami kizárólag a legbátrabbaknak való! A Stratosphere torony messze kiemelkedik Vegas látképéből a maga 350 méteres magasságával. A tetején hajmeresztő kalandokat élhetünk át: bungee jumpinggal vethetjük magunkat a mélybe, vagy épp a világ egyik legijesztőbb vidámparkjában küzdhetük a tériszonnyal. Gyengébb idegzetűek beérhetik a kilátóval, ahonnan egész Vegas a szemünk elé tárul.

Aki a természetet hiányolná, annak is legfeljebb a Strip délnyugati végéig kell elsétálnia érte: itt található ugyanis a Mandalay Bay Resort, aminek fő látványossága a Shark Reef Aquarium. Ez a több mint egymillió gallonos víztartály a legkülönbözőbb halfajoknak, cápáknak, rájáknak és hüllőknek ad otthont, és egy alagúton is áthaladhatunk itt, ahol körbevesz minket a cápákkal teli akvárium.

A Vegas-i esküvő ára

Na de mi terül el a Stripen kívül? Például a Fremont Street, a Vegas régi központjában található, tetővel fedett sétálóutca, ahol esténként a hálószerűen felszerelt LED lámpák fényjátékában gyönyörködhetük. A környék a nap minden órájában tele van mutatványosokkal, és aki szeretné, a zipline-ingot is kipróbálhatja: ennek során egy karabinerrel egy drótkötélpályára erősítve lehet végigszáguldani az utca fölött. Különleges látványosság még a neon múzeum, ahol a már lecserélt reklámtáblákat helyezték örök nyugalomra. A szebb napokat látott neonokat tárlatvezetés során nézhetjük végig – némelyiket fel is újították, hogy a régi fényükben ragyogjanak.

Anélkül sem hagyhatjuk el a várost, hogy ne vettünk volna szemügyre legalább egyet a világhírű kápolnák közül. Ha kifejezetten házasságkötési céllal érkeztünk, ezt akár potom 75 dollárért is megtehetjük, igaz, ez esetben egy irodában kell egybekelnünk. Ha ennél is kényelmesebbek vagyunk, még a hotelünkből sem kell kimozdulni, hiszen a legtöbben kápolna is található. A költekezésnek azonban nincsenek korlátai: választhatunk akár egy Star Trek-tematikájú esküvőt is, vagy olyat, ahol egy Michael Jackson-hasonmás ad össze minket.

Amerika égen-földön

És mi a helyzet, ha Las Vegas határánál is távolabbra merészkednénk? Mondani sem kell, hogy egy gyalogtúra során is feledhetetlen élmény megcsodálni Amerika ikonikus természeti látványosságát, a Grand Canyont, ám ha lehetőségünk nyílik rá, hogy helikopterrel tegyük ugyanezt, egy teljesen új perspektívából tárul elénk az óriás kanyonok és a meredek szakadékok világa.

Ha a magánrepülős körút mellett maradunk, akkor még a helikoptert is kihagyhatjuk, hiszen a programba a Grand Canyon fölötti sétarepülés is beletartozik – mondta Schmid-Lengyel Mónika, a Világszerte Travel tulajdonosa a 2 havonta megrendezésre kerülő nyílt nap keretében, ahol amerikai utazásokkal kapcsolatos kérdésekre is válaszolt az érdeklődőknek.

Habár ez a típusú utazás a magyarok előtt egyelőre kevéssé ismert, valószínű, hogy egyre többen élnek vele, már csak a meglepően alacsony, minden költséget magába foglaló ár miatt is. Az iroda szervezésében ugyanakkor más járművel is útra kelhetünk: családoknak ideális választás lehet a lakóautós körút, aki pedig motoron vágna neki Amerikának, annak sem kell a helyszínen bajlódnia a foglalással.