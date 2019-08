176 milliós kárt okozott az eltűnt MSZP-s cége

Még 87 évig kutat a rendőrség a 2016-ban nyomtalanul eltűnt zuglói szocialista önkormányzati képviselő, Sápi Attila után. Mint ismeretes, Sápi XV. kerületi albérletéből tűnt el nyomtalanul 2016 elején. A Magyar Nemzet most arról számolt be, hogy a szocialista politikus tulajdonában lévő biztonsági céget 176 milliós adótartozással számolták fel.

Máig rejtély, hová tűnt az egykori MSZP-s önkormányzati képviselő, Sápi Attila, akit 2016. január 5-én élettársa látott távozni közös albérletükből, de soha többé nem került elő. A férfi – mint eltűnt személy – ellen kiadott körözés az új jogszabályok szerint 90 évig marad érvényben, így a most szolgáló zsaruk unokái idején is keresni fogják. Ugyanakkor a Magyar Nemzet most kiderítette, hogy az eltűnése idején Sápi 100 százalékos tulajdonában lévő vagyonvédelmi céget az adóhatóság 2016-ban 176,5 millió forintos adótartozással számolta fel.

A céget a lap szerint 2010. augusztus 4-én hozták létre a baloldalhoz közeli vállalkozók, Sápi 2011-ben lett az egyik tulajdonos és egyben az ügyvezető. Utóbbi tisztsége még abban az évben megszűnt, majd a vállalkozás száz százalékban Sápi birtokába került.

„A politikához közel álló cégek egy része nyilvánvalóan lenyúlásra szakosodik, amire kiválóan alkalmas például az alvállalkozói lánc, amit egyes területeken rendszeresen alkalmaznak. Ilyen az építőipar, a munkaerő-kölcsönzés vagy éppen az őrző-védő tevékenység” – írta a Magyar Nemzet.

Hozzátették, hogy Sápi cége egy ilyen alvállalkozói láncban betöltött szerepe során halmozta fel a százmilliós adótartozást. 2011-ben még minimális adózott eredményt ért el, 3,7 millió forintos bevétel mellett. 2015-ben pedig már felkerült az adóhatóság 180 napon túl 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező vállalkozásokat nyilvántartó listájára.