40 kilót fogyott Makány Márta

Nem semmi átalakulás! Negyven kilótól szabadult meg alig egy év alatt Makány Márta! A divattervező hatalmas változáson ment keresztül, szinte alig lehet ráismerni. Márta testsúlycsökkentő gyógynövények segítségével 118 kilóról 78 kilóra fogyott.

Makány Márta hosszú évek óta nagyon fontos szerepet tölt be a hazai divatvilágban. A vibráló személyiségű divattervező sosem volt filigrán alkat, de ez nem okozott számára önbizalomhiányt. Ennek ellenére saját bevallása szerint egész életében küzdött a pluszkilók ellen.

„Mióta élek, fogyókúrázom, eddig kevés sikerrel. Nagyon régen egyszer majdnem sikerült, de aztán végül valamiért akkor sem. Most azonban eddig 40 kilótól szabadultam meg, de még nem értem el a célom, még legalább 20 kilót szeretnék leadni. Sokan kérdezik, most mi volt más, mint eddig? Most sem volt semmi különösebb megszállott motivációm, egyszerűen talán mostanra állt össze az a tudás és tapasztalat, amit az évek alatt összegyűjtöttem” – árulta el a divattervező. – „Tudatosan láttam hozzá, sokat olvastam utána, így akadtam egy növényi komplexumra, amely olyan hatóanyagot tartalmaz, amely az agyalapi mirigyet stimulálja, ennek köszönhetően jóllakottság érzetet okoz. Olyannyira, hogy időnként délután jut eszembe, hogy aznap még csak reggeliztem. Ilyenkor gyakran úgy döntök, hogy akkor már ez elég is volt. Egész egyszerűen eszembe sem jut az evés. Van olyan hatóanyaga is, ami a zsírok lebontását segítő receptorokat hozza működésbe, így fokozza a fogyást. Annyira népszerű lett a családom körében is, hogy egyszercsak azt vettem észre, hogy az egy havi adag két hét alatt elfogy. Most már dupla adagokat kell beszereznem, mert a családom is használja. Tavasszal egy fogadáson találkoztam Gönczi Gáborral, megörültünk egymásnak, mindketten rácsodálkoztunk a másik fogyására, és akkor derült ki, hogy ugyanazt a módszert választottuk”- mesélte nevetve Márta, hozzátéve, hogy a sok sikertelen próbálkozás után arra jött rá, hogy nála az nem működik, ha egyféle önsanyargató étrendet kell követnie. – „Jobban szeretem az életet annál, hogy szenvedjek. Egy applikációba írom, hogy miket eszem, így fel tudom ismerni, hogy mi az, amire azt hiszem, hogy jó és mi az, ami árt nekem. A kúrám arra is megtanított, hogy drasztikus megvonásokkal nem lehet egy életet leélni” – ecsetelte a divattervező.

Márta saját bőrén tapasztalta meg, hogy a fogyásban az egyik legfontosabb dolog a türelem.

„Ez a változás nem egyik percről a másikra történik, ahogy meghízni sem egy nap alatt lehet. Ha volt időm meghízni, akkor adjak magamnak időt lefogyni is, hiszen ez sokkal nehezebb, és több időbe telik. Muszáj türelmesnek lennem, és azt is el kell fogadnom, arra kell az agyamat és a lelkemet átállítani, hogy ez az időszak nem ér majd véget. Nem az van, hogy még pár hónap, elérem az álomsúlyom és akkor minden a régi lesz, mert akkor újra visszahízok, és kezdődik minden elölről” – tette hozzá Makány Márta.