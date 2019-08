50 éve tart a Woodstock-láz

Extra

Holló Bettina ,

Világszerte dübörög a fesztiválturizmus. A napokban ért véget a Sziget, a nyár végéhez közeledve pedig lassan az összes nagyszabású zenei rendezvény lecseng. A fesztiválőrület pontosan ötven éve kezdődött a woodstocki fesztiválon, aminek félévszázados születésnapja alkalmából most felidézzük a legemlékezetesebb pillanatokat.



Minden idők leghíresebb zenei fesztiválja ötven évvel ezelőtt, 1965. augusztus 15-én vette kezdetét. Már a rendezvény indulásának története sem épp hétköznapi, az ötlet ugyanis Michael Lang menedzser és Artie Kornfeld zeneszerző fejéből pattant ki, akik nagy bizniszt láttak a koncertszervezésben, a befolyt összegből pedig egy lemezstúdiót építettek volna Woodstockban. A New Yorktól nem messze eső kisvárosban azonban nem találtak megfelelő helyszínt a fesztivál megrendezésére, így kénytelenek voltak másik település után nézni. Ekkor merült fel Wallkill, ahol viszont a lakosok lázadtak fel a szervezők ellen. Egész egyszerűen nem akarták, hogy a nyugodt kis utcáikat elöntsék a hippik. Így tették át végül, a médiában már Woodstock néven elhíresült fesztivált, Bethel városába, Max Yasgur farmer lucernaföldjére. Elővételben a napijegy 18 dollár volt, a helyszínen pedig 24. A közel félmilliós tömegre azonban senki sem számított. A szervezők képtelenek voltak ennyi embert a pénztárakhoz terelni, így vált az eredetileg fizetős rendezvény, egy három napos ingyenes bulivá. A hatóságok valósággal rettegtek, hogy mi lesz a rendezvény kimenetele. Végül azonban semmiféle botrány és tragédia nem történt, még a szabad kábítószer-használat ellenére sem.

A mai napig óriási hatása van

Eltelt ötven év, de a világ még mindig Woodstock-lázban ég. Újabb és újabb fesztiválokon igyekeznek az ottani hangulatot megidézni – több-kevesebb sikerrel. 2017-ben a területet kulturális emlékhellyé nyilvánították. Most, az ötvenedik évforduló alkalmából pedig újabb fesztivált akartak rendezni. Végül azonban visszaléptek a szponzorok és a fellépők is, így az esemény meghiúsult. Itthon a mai napon azonban lesz Woodstock 50 jubileumi koncert a Budapest Parkban.

Ők voltak a fellépők

Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Joan Baez, Carlos Santana, Joe Cocker, The Who, Band, Grateful Dead, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash & YoungRavi Shankar, és Jimi Hendrix.

Azóta sem überelték

1969 után többször is megpróbálkoztak a woodstocki fesztivál újraélesztésével. Először 1989-ben, egy koncert erejéig, majd 1994-ben a 25. évforduló alkalmából. A legbotrányosabb próbálkozás azonban az 1999-es volt, amikor több olyan eset is történt, ami valószínűleg örökre elvette a szervezők kedvét. Limp Bizkit koncertjén ugyanis csoportosan megerőszakoltak egy nőt, egy másik koncerten pedig a nézőtéren lángra kapott egy hamburger árus bódéja, a közönség pedig elkezdett szemetet és székeket a tűzre dobálni.