A Csodák Palotájában újra gyerekké válhatunk

Extra

Kiss Nóra ,

A több mint 250 interaktív játékkal, előadóteremmel, laborral, élményvetítőkkel, szabadulószobákkal vár a Csodák Palotája. Legfőbb küldetésük, hogy a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt érthetően és izgalmasan mutassák be a világ tudományos „csodáit”.

A Csodák Palotája volt az első science center, vagyis interaktív, tudományos játszóház Közép- és Kelet-Európában.

Az intézmény neve Öveges Józseftől, az ismert tanártól származik, aki már a hatvanas években elképzelt egy olyan központot, ahol a kicsik és nagyok egyaránt, interaktív módon ismerkedhetnek meg a tudomány csodáival. A Csodák Palotája pedig 2017 óta, Óbuda szívében, a Bécsi úton várja a kedves látogatókat.

– Nagyon örülünk az új helyszínnek, hiszen rengeteg új ötletünk volt, ezt azonban csak itt, egy ekkora területen tudtuk megvalósítani – kezdte a Lokálnak Mizda Katalin, a Csodák Palotájának igazgatója.

– Nyolc különböző egységre van osztva a center, plusz szolgáltatásként laborok, előadótermek, szabadulószobák és élményvetítők is várják a kicsiket és nagyokat. Állandó kiállításaink mellett pedig folyamatosan változó, időszakosak is megtekinhetőek. Az én szívügyem a Születés világa volt, amit itt tudtunk létrehozni. A látogatók képek, videók, anatómiai modellek és játékok segítségével ismerhetik meg a születés csodáját. A szobában található még egy népességszámláló is, ahol folyamatosan láthatjuk a születések számát a világban, és külön Magyarországon is – mondta Katalin, aki azt is elárulta, hogy évente 200 ezren látogatnak el az intézménybe. A Csodák Palotája eredetileg azért épült, hogy a pedagógusoknak, interaktív módon, segítsen a diákokkal megismertetni a tudományok színes világát. Bár idővel az egyedi játszóház a családi kirándulások, születésnapok és egyéb rendezvények egyik kedvenc helyszínévé vált, így is évente 45 ezer diák látogat el iskolai program keretében.

A legfontosabb, hogy szeresd a gyerekeket!

Az interaktív játszóházban jelenleg 50 ember dolgozik. A szakmai menedzser csapat mellett demonstrátorok, laborfoglalkozás vezetők és előadók dolgoznak a helyszínen, de a diákok idénymunkára vagy közösségi szolgálat letöltésére is szoktak jelentkezni. – A legfontosabb, hogy szeresd a gyerekeket, és légy emberközpontú. Minden évben van olyan diák, aki hosszú távon velünk marad. Az előadóknak viszont szükséges az adott területre vonatkozó végzettség – foglalta össze Mizda Katalin.

A Csodák Palotája számokban