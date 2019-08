A Fidesz-KDNP elsöprő fölényben van a jelöltállításban

Belföld

Az őszi önkormányzati választási indulásához szükséges aláírásokat szombat óta gyűjtik a pártok, de már most hatalmas fölényben van a Fidesz–KDNP, a legsikeresebb a jelöltállításban. Az összeomlás szélén álló ellenzék „legerősebb” bástyája, a Demokratikus Koalíciónak csak 11, míg a teljesen darabokra hullott Jobbik mindössze egy jelöltet tud felmutatni.

Augusztus 24-én vette kezdetét a 2019-es önkormányzati választás kampánya és jelöltállítása. Az ajánlási versenyben a parlamenti pártok közül már az első két nap után a Fidesz-KDNP van nagy fölényben, mivel már közel kétszáz jelöltjük adta le az ajánlási íveket. Ezzel párhuzamosan a parlamenti ellenzéki erők nagyon le vannak maradva. Az EP-választáson második helyre befutott Gyurcsány-pártnak csak 11 jelöltje van, de ők is a többi ellenzéki párt által támogatott politikusok, így nem lehet pontosan megállapítani, hogyan is állnak. Ami biztos, hogy a Jobbiknak csupán egy jelöltje van, míg a Fidesz-KDNP-nek 185 –derült ki a Nemzeti Választási Iroda hétfő reggeli fél hatos összesítéséből. Egyébként eddig 316 jelölt adta le az íveket – számol be az Origo.

Időközben leadta a polgármesterjelöltséghez szükséges ajánlóíveket a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület aspiránsa, Vári Attila a baranyai megyeszékhelyen. A korábbi kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó a helyi választási irodából távozva elmondta: az induláshoz szükséges 500 támogató aláírás több mint négyszeresét gyűjtötte össze, kevesebb mint két nap alatt. Megköszönve támogatói bizalmát, azt mondta, ők is ahhoz a csapathoz akarnak tartozni, amely Pécs jövőjét építi és amelynek segítségével a megyeszékhely betöltheti méltó, vezető szerepét a régióban – tudatja a portál. Hoppál Péter, a Fidesz pécsi elnöke elmondta: képviselőjelöltjeik mintegy hatszáz aktivista segítségével a jogszabályban meghatározott határidőig a baranyai megyeszékhely számos pontján és a választók otthonait felkeresve továbbra is gyűjtik az ajánlásokat, szeretnének minden pécsivel kapcsolatba kerülni.

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, Tarlós István főpolgármesternek alig néhány óra alatt összegyűlt az induláshoz szükséges ajánlásai. Kocsis Máté szerint ez világosan mutatja, hogy Tarlós István élvezi a budapestiek támogatását és a főváros lakói értékelik a főpolgármester elmúlt kilenc évben végzett munkáját. A Fidesz fővárosi elnökeként Kocsis Máté elmondta: bár Tarlós István nem tartozik a kormánypárt kötelékébe, az elmúlt kilenc évben “vitán felül álló” eredményeket ért el.

Ami a főpolgármester-jelölteket illeti, szombat délutánig már mind a nyolc igénylő elvitte az ajánlóíveket. A Budapestet jelenleg is vezető és a Fidesz–KDNP támogatásával induló Tarlós István, a baloldali pártok által indított, a Párbeszéd nevű törpepártban politizáló alkalmatlan zuglói polgármester Karácsony Gergely, illetve a független kritikus, médiaszereplő Puzsér Róbert vette fel az ajánlóíveket. Szintén kikérte az ajánlóíveket a főpolgármesteri babérokra törő médiajelenség, Berki Krisztián, illetve a Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula is. Három, a fővárosi politikai, illetve közéletben ismeretlen független jelölt: Ács László, Révész Ferenc és Schlagmüller Gábor is igényelt főpolgármester-jelölti ajánlóíveket – írja az Origo.

