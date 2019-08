A kormánypárti jelöltek rohamtempóban gyűjtik az ajánlásokat

Belföld

Lokál ,

Három budapesti kerületben már a 2019-es Önkormányzati választás hivatalos kampányának első napján le is adta az ajánlóíveit a Fidesz a helyi választási irodán – számol be a Magyar Nemzet.

A Nemzeti Választási Iroda adatbázisa szerint Terézvárosban, Józsefvárosban és Ferencvárosban jelentették be a kormánypárti polgármester- és egyéni képviselőjelölteket szombat este 8 óráig. A háromból kettőben, a VIII. és a IX. kerületben szombaton ülésezett is a helyi választási bizottság, amely nyilvántartásba is vette a jelölteket. Terézvárosban hétfőn ül össze a testület –tudatja a portál.

Budapesten 1 366 044 választásra jogosult van, a legtöbben Óbudán (102 030), a legkevesebben Soroksáron (18 171) szavazhatnak. A fővárosban főpolgármester-, polgármester- és egyéni képviselő-jelöltekre lehet szavazni október 13-án. A Fővárosi Közgyűlésnek a következő ciklusban is 33 tagja lesz.

További cikkek: