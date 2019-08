A nap képe: Tényleg híztam?

Külföld

Lokál ,

Úgy tűnik az emberek által annyira utált mérlegre állást még az állatok sem ússzák meg. Így van ez Londonban is, ahol az állatkertben is, minden lakónak mérlegre kellett „állnia”. Láthatóan az ormányos medve és a kis szurikáta is békésen viselte a procedúrát.