A panellakások az idei év slágerei

Kiss Nóra ,

Az felsőoktatási intézmények ponthatárainak kihirdetése másnapján megrohamozták a felvételt nyert diákok a kollégiumokat, kiadó lakásokat és szobákat. A Lokál pedig szakértőkkel segít az albéretkeresésben.

– A július végi ponthatárok kihirdetése után 25 százalékkal megnő az albérletek iránti kereslet. Ez nagyjából két hétig tart. A második hullám augusztus vége felé van, amikor kiderül kiket vettek fel a kollégiumokba. A tulajdonosok ilyenkor rendszerint még jobban felemelik az bérleti díjakat, ennek azonban az lett a következménye, hogy a diákok inkább a kisebb, rosszabb minőségű lakásokat vagy szobákat vettek ki, így a drágábbak üresen maradtak. Emiatt tavaly és idén sem jellemző a drágulás ezen időszakra – kezdte a Lokálnak Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője.

A bérleti díjak azonban így is komoly költségeket jelenthetnek azoknak a diákoknak és szüleiknek, akik a fővárosban kezdik meg szeptembertől a tanulmányaikat. Érdemes több szempontot is szem előtt tartani a lakóhely kiválasztásánál, hiszen az albérlet típusa és elhelyezkedése nagyban befolyásolhatja a bérleti díjakat.

– Minél kijjebb keresünk a belvárostól, annál alacsonyabbak az albérletárak. Az ötödik, a második és a tizenkettedik a legdrágább, a legolcsóbb pedig a huszonegyedik, huszonkettedik és a huszonharmadik kerület, bár ezek tényleg nagyon távol esnek az egyetemektől. A legideálisabb a tizennegyedik, tizedik, hetedik kerület, valamint Újpest és környéke. Itt elég kedvezőek az árak és 15-20 perc alatt könnyen megközelíthető a belváros. A költségek csökkentésére még jó megoldás lehet, ha egy nagyobb társaság vesz ki lakást, így megosztva a költségeket. Az is jellemző manapság, hogy a fiatalok szobát vagy kisebb garzonokat vesznek ki. A legnagyobb sláger idén a panellakások lehetnek, amikkel akár 20-30 százalékot is spórolhatunk. Ezeknek ugyanis általános a felépítése, elosztása, nem minden esetben vannak külön mérőórak, valamint a szigetelés is hiányzik, ezért a tulajdonosak olcsóbban tudják kiadni, mint a téglaépítésűeket. A kormány az új panelprogram keretében azonban folyamatosan újítja, fejleszti és bővíti a panellakásokat Budapesten és vidéken egyaránt – tette hozzá a szakértő.

Mennyibe kerülnek az albérletek Budapesten?

Szobák 40-50 ezertől, garzonok és lakások pedig 100 ezer forinttól érhetőek el.

Kollégiumi elbírálás

A kollégiumokba minden évben nagy a túljelentkezés, ezért az intézmények az alábbi kritériumok szerint bírálják el a diákok felvételét.

Jogosultság bármilyen szociális ellátásra vagy egyéb kedvezményre.

Budapesten kívül van a bejelentett lakcíme.

Egyéb, a kollégium által megszabott kritérium, amikről előzetesen tájékoztatnak.

Szerződés, kaució, kártérítés

A bérleti szerződést érdemes hivatalosan, közjegyző előtt megkötni, így a bérbeadónak közvetlen végrehajtási joga van. Ez azt jelenti, hogy elmaradás vagy egyéb, a szerződésben foglalt ok esetén, a bérbeadó kiürítheti az ingatlant, behajthatja a tartozást, valamint rendelkezhet a kaucióval. Természetesen a szerződés a bérlőt is védi.

– A szerződéskötéssel egy időben a bérlőnek 2-3 havidíjnak megfelelő kauciót kell letétbe helyeznie a tulajdonosnál, ami egyfajta biztosíték, ha a későbbiekben bármilyen kár keletkezne. A jogszabály szerint az önhibánkon kívül történő károk megtérítése a tulajdonos felelőssége. Ha viszont a bérlő okoz kárt, azt ki kell fizetnie vagy a kaució összegéből vonják le – magyarázta dr. Farkas Tibor jogász.

Az ideális albérlet:

Gergő, 23 éves: – A legfontosabb, hogy jó állapotú legyen, valamint közel az egyetemhez. Szombathelyen lakom, és azt tervezem, hogy hétvégére hazautazom majd, ezért csak egy szobát keresek.

Kinga, 20 éves: – Én két barátnőmmel költözöm fel Pestre. Így olcsóbb, és sokkal jobb, hogy esténként lesz majd kivel beszélgetni vagy elmenni ide-oda. Olyan lakást keresünk, ahol mindegyikünknek jut majd saját szoba.

Gréta, 19 éves: – Egy kis garzonlakást sikerült kivennem, megfizethető áron. Nem akartam ismeretlen emberekkel összeköltözni, ezért kerestem egy olyan otthont, ahol egyedül lakhatom.

