A rendőrök Demcsák Zsuzsa bizalmasai között keresik az ékszertolvajt

Érthetően rossz lelkiállapotban van a műsorvezető, aki szerdán értesítette a rendőrséget, hogy több ékszere is eltűnt.

Mint arról beszámoltunk, tegnap hangos kiabálás után egy szirénázó rendőrautó érkezett Demcsák Zsuzsa házához.

A budai lakóparkban álló lakáshoz maga Demcsák Zsuzsa riasztotta a rendőröket, mert eltűntek az ékszerei.

Most a Ripost arról számol be, hogy a műsorvezetőt megközelítőleg 10 millió forintos veszteség érte, de ami ennél is nehezebb számára, hogy szinte biztos lehet benne, egy közeli ismerőse lehet a tolvaj, hiszen nem feszítették fel Zsuzsa ajtaját.

„Zsuzsa bízik benne, hogy a nyomozás eredményre vezet majd és visszakaphatja a számára érzelmileg is értékes ékszereket, de ami most a leginkább elkeseríti, hogy olyasvalaki lophatta el a gyűrűket és az órát, akik közel áll a szívéhez. Nem történt betörés, vagyis a tettesnek vagy kulcsa van a lakáshoz, vagy ő maga engedhette be őt az otthonába„ – mondta a Ripostnak a TV2 sztárjának egyik ismerőse, aki a napilap pénteki számában hosszabban is mesél a történtekről.

